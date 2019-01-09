Сенатор Олег Морозов назвал "лукавым" заявление экс-главы ЦРУ о Путине

Сенатор Олег Морозов считает, что военная доктрина США разрабатывается в интересах американского ВПК, а не под идею противостояния с Россией и ее президентом.

Так он прокомментировал РИА Новости слова экс-главы ЦРУ Дэвида Петреуса, назвавшего президента Владимира Путина "самым большим подарком" для НАТО, который дал организации "новый повод к существованию".

По мнению Олега Морозова, это "лукавая формула". "Можно подумать, что не будь Путина во главе России, НАТО разоружался бы, отказывался от баз и не двигался к границам России", - отметил парламентарий.

Он полагает, что "военная доктрина США пишется не под Путина, а под американский ВПК и стремление к военному доминированию".

Российский же лидер "осложняет" Вашингтону жизнь тем, что "добился качественного перевооружения России и тем самым посрамил идею американского военного превосходства", добавил сенатор.