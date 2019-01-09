Производители смартфонов подняли цены на российском рынке. С начала года избирательно подорожали последние новинки Apple и Samsung. В целом, стоимость смартфонов в этом году может вырасти на 10 процентов из-за снижения курса рубля и увеличения ставки налога на добавленную стоимость. При этом в России будет продано более 33 миллионов смартфонов, активному росту рынка поспособствует выход новых моделей.

Такой прогноз "Российской газете" озвучил генеральный директор информационного агентства TelecomDaily Денис Кусков. Определен мощнейший на сегодняшний день Android-смартфон Спрос россиян смещается в средний и выше среднего ценовые сегменты. За функциональный смартфон, с помощью которого можно делать качественные снимки, пользователи, как правило, готовы заплатить не менее 15 тысяч рублей. Смартфоны в этой ценовой категории имеют все востребованные сегодня характеристики - экран без рамок, поддержку бесконтактных платежей, возможность быстрой зарядки. Еще одним драйвером роста продаж более дорогих моделей является рассрочка. "Продажи смартфонов стоимостью 10-20 тысяч рублей и более 40 тысяч рублей за девять месяцев 2018 года выросли на 36 процентов в штучном выражении по отношению к прошлому году. Это находит отражение в увеличении средней цены, которая прибавила 20 процентов за год", - рассказали "РГ" в группе "М.Видео-Эльдорадо".