Тест-драйв BMW 220d: кому подойдет немецкое купе

Спортивное острое рулевое управление, жесткая M-подвеска, тормозная система повышенной эффективности, алькантара, маленький пухлый руль и цепкие сиденья… Мы ведь говорим о "заряженном" болиде от подразделения BMW M? Вовсе нет. Обычная "двойка" в кузове купе, да еще и на спокойном и вальяжном дизельном движке. На примере BMW 220d Coupe "РГ" выяснила, существуют ли заменители настоящего М-драйва или же есть только М и все остальные.

Она ярко-ярко-синяя. Окрашена в глубокий, насыщенный фирменный цвет машин на букву М. Щеголяет соответствующими шильдиками на крыльях и колесных дисках. Красуется спортивными бамперами и обвесами. От настоящей М2, если не вглядываться в мелкие подробности, ее можно отличить разве что по выхлопу, расположенному с одной стороны. Ну и, разумеется, по индексу модели - 220d - на крышке багажника. Но его можно демонтировать и продолжить эпатировать публику, вживаясь в роль владельца "эмки", будучи на самом деле… владельцем "эмки", только не такой крутой, быстрой и навороченной.

Открываю дверь купе и попадаю в царство алькантары. Нет-нет, стойки и потолок здесь стандартные, отделаны простой черной тканью, да и с передней панелью никаких манипуляций не проводили, но сиденья! Алькантара и замысловатый многоугольный рисунок на подушке, вышитый яркой синей нитью. Пусть регулировки у этих кресел механические (очередной признак не самой богатой комплектации), зато профиль практически безупречен, а посадка - само удобство. И еще: несмотря на отсутствие электропривода основных направлений, эти кресла умеют подкачивать валики боковой поддержки. Опциональный спортивный М-руль от BMW традиционно прекрасен. Субъективно, это лучшее рулевое колесо для активного вождения, которое есть сегодня на рынке.

Приборы - аналоговые оптитронные. Да, не "цифра", да, нет "скинов" и тем оформления, но по информативности придраться к ним невозможно. Равно как и по лаконичной строгости аскетичного баварского стиля.



Придраться невозможно и к эргономичности центральной консоли. Блоки климат-контроля и аудиосистемы как всегда удобны, равно как и шайба управления мультимедийной системой iDrive. Однако здесь стоит признать, что время все же берет свое, и по сравнению с интерьером, к примеру, недавно представленной новой "тройки" в кузове G20 эта часть салона выпускаемой с 2013 года "двойки" смотрится уже неактуальной.

Под капотом у мимикрирующей под "эмку" 220-й установлен двухлитровый турбодизель с отдачей в 190 л. с. и 400 Нм крутящего момента. Трансмиссия - 8-ступенчатый "автомат" ZF, полный привод xDrive. До 100 км/ч полуторатонное купе разгоняется за 6,9 секунды. Вот оно, первое различие между "эмкой" и "почти-эмкой". Настоящая M2, согласно паспортным данным, штурмует первую сотню за 4,2 секунды. В реальности добиться таких показателей в 100% случаев будет совсем не просто, поскольку привод у нее исключительно задний, а значит, все будет решать зацеп, но, разумеется, 220d при любых раскладах все равно окажется медленнее.

Но так ли это критично? Ведь эмоции от вождения измеряются не секундами. Да и по разумности расходов на бензин и налог на автомобиль 220d является гораздо более сбалансированным предложением.

Да и едет она вовсе не плохо. Соглашусь: 6,9 секунды до 100 км/ч - показатель вовсе не феноменальный, однако разгон упругий, сочный, а 400 Нм тяги в любой момент вам доступны - стоит лишь чуть придавить правую педаль.

Бонус - маленький расход топлива. При активном вождении и отсутствии желания сэкономить расход будет на уровне 8-8,5 литра на 100 км в городском ритме. Предполагаю, что если ездить чуть спокойнее, легко можно добиться расхода около 7 литров на 100 км.

А то, как эта машина рулится, доставляет огромное удовольствие! Да, в пределе она будет медленнее, да, у нее есть крены и она вовсе не всемогуща, как суперкары наших дней, ломающие об коленку законы физики, зато она живая и настоящая. Крены ровно такие, какими должны быть, усилие на руле тугое, правильное, натуральное. Тормоза - очень чуткие и эффективные.

Подводя итог - какой оказалась BMW 220d? Если использовать ее как участницу эксперимента на тему "Есть ли у BMW настоящий драйв за пределами М-линейки?", то она однозначно подтвердила, что есть. В то же время оказавшись, безусловно, не такой бескомпромиссной, яростной и дикой. И показав, что fun to drive легко можно совмещать с удобством каждодневной эксплуатации.