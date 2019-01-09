Третий день "Дакара" принес команде "КамАЗ-мастер" третью победу

Мои коллеги, проработавшие в Южной Америке по многу лет, склонны утверждать, что жемчужина колониальной архитектуры Перу, самобытная и яркая Арекипа стоит внимания хотя бы потому, что она лежит на пути к Священной долине инков.

Правда, нескольким сотням фанатов ралли "Дакар-2019", стартовавших 9 января из портового городка Сан-Хуан-де-Маркона в этот миллионный мегаполис, время для погружения в перуанскую культуру не предусмотрено в их пилотном задании. "Всех участников марафона ожидает еще один этап песков и дюн, со стартом на уровне моря и высотой участков более 2000 метров", - заранее предупредили организаторы.

Дело в том, что сам Арекипа - город пятисотлетней истории с проекцией на грандиозный вулкан Эль-Мисти, где пилотов ожидают финишные огни третьего этапа многодневного тура - расположен на высоте 2335 метров над уровнем моря. Словом, третий раунд состязаний за обладание "золотым бедуином" таил для гонщиков бездну сюрпризов. Они должны были преодолеть 798 километров до Арекипы, а на спецучасток был отведен 331 км. По регламенту ралли вся его трасса делится на однодневные участки, а соревнования проводятся на скоростных спецучастках, время прохождения которых и суммируется в общем зачете. А вот порядок на старте определяется результатами предыдущего спецучастка.

И снова экипаж "КамАЗ-мастер" стал победителем на третьем этапе ралли "Дакар". На этот раз дружина Андрея Каргинова преодолела спецучасток длиной 331 км за 4 часа 26 минут 49 секунд. Вторым на финиш пришел аргентинец Федерико Вильягре, а тройку лучших замкнул еще один представитель КамАЗа Дмитрий Сотников. Команда Эдуарда Николаева достигла финиша четвертой.

То, что борьбы без потерь не бывает, "Дакар" с фатальной неизбежностью доказывает ежегодно. С проблемами в третий день "Дакара" столкнулись белорусский пилот Сергей Вязович, голландец Жерар де Рой и чех Мартин Коломы.

Проблемы со здоровьем еще 8 января выбили из гонки аргентинца Орландо Терранову, которого прямо со спецучастка эвакуировали в больницу из-за боли в спине.

Разбил в ходе предыдущего этапа свой грузовик голландец Мартин Ван Ден Бринк. Он попробовал продолжить борьбу, однако проблемы с двигателем вынудили гонщика "Рено" сойти с дистанции.

Да и экипажам российской команды "КамАЗ-мастер" уже дважды пришлось выступать в роли местного "МЧС": в самом начале второго этапа дружина Сотникова оказала помощь китайскому экипажу Хан Вэя и Ляо Миня, а ближе к концу спецучастка уже команда Мардеева притормозила для оказания помощи белорусскому экипажу Сергея Вязовича, грузовик которого "прилег" на перуанский песок. Гонщики помогли белорусским друзьям выбраться из машины, и, убедившись, что их здоровью ничего не угрожает, продолжили движение к финишу.

Самое удивительное, в это могут не поверить только те, кого убеждали, что два снаряда в одну воронку не ложатся, авария у белорусской команды произошла на том же месте, где Вязович опрокинулся год назад. "Мы еще вверху ступеньки поняли, что повторили ошибку прошлого года. Ошибся я как пилот, и в итоге минут 30 мы потеряли, что нехорошо при таком уровне конкуренции", - приводят слова гонщика электронные СМИ. И нынешний, третий этап ралли, судя по информации пресс-центра "Дакара", может серьезно повлиять на расстановку сил.

Еще утром в среду стало известно, что гонка завершилась для французского квадроциклиста Акселя Дютри. Вскоре после старта третьего этапа, на 21-м километре спецучастка, упал и заработал двойной перелом правого предплечья боливийский мотогонщик Вальтер Носиглиа на Honda. Упал и Хоан Барреда. Испанец не пострадал, но реанимировать свой мотоцикл так и не смог, так что и для него "Дакар" окончен.

В автомобильном зачете остановился на 38 километре и испанский пилот Карлос Сайнс. У его MINI практически оторвано переднее левое колесо, и продолжение гонки для триумфатора прошлогоднего "Дакара" стало проблематичным.

Но с проблемами на трассе боролся не только Сайнс. Трудности были и у француза Себастьена Лёба, который потерял из-за них более сорока минут. Не избежал проблем с машиной и россиянин Владимир Васильев. А победителем третьего этапа в классе внедорожников признан прославленный французский гонщик Стефан Петерансель. Кстати, именно ему принадлежит рекорд по числу побед на "Дакаре", первые шесть из которых он одержал, гарцуя на мотоцикле, а остальные семь - на различных типах автомобилей. Второе место по итогам дня занял катарец Нассер Аль-Аттия, а тройку лучших замкнул польский спортсмен Якуб Пшигонски.

На четвертом отрезке спецучастка в среду заблудился, отклонившись от маршрута, и действующий австрийский победитель на двухколесном мустанге Маттиас Валькнер. Со старта за ним увязался американец Рикки Брабек и тоже попал в навигационную ловушку. Проблемы с ориентацией на местности возникли и у австралийца Тоби Прайса.

На аналогичные проблемы успела пожаловаться накануне и российская мотогонщица Анастасия Нифонтова, с трудом оказавшись на финише второго этапа в числе первой сотни пилотов. Как призналась спортсменка в соцсетях, "в начале навигатор не хотел брать две точки подряд, пришлось потратить минут десять на кружение вокруг да около".

Рядом с необходимой локацией собралось около 12 мотогонщиков, два грузовика и внедорожники. Только когда прилетел вертолет с медицинскими сотрудниками, пилоты смогли найти путь "к причалу".

Кстати, лидером на третьем этапе стал французский мотогонщик Ксавье де Султре. Второе место досталось аргентинцу Кевину Бенаидесу, а тройку лучших замкнул еще один француз - Адриен ван Беверен. Лидирующий после двух этапов Хоан Барреда Борт в ходе этапа попал в аварию в каменистой местности и был эвакуирован на вертолете. Таким образом, испанец выбыл из числа претендентов на победу.

Героями дня в гонке на квадроциклах стали асы из Аргентины. По итогам дня они полностью "оккупировали" подиум победителей. Лидером стал Жеремиас Гонсалес Фериоли, второе место занял Николас Кавильяссо, а третье призовое место досталось Густаву Галлего. В общем зачете после трех этапов лидирует еще один аргентинец - Николас Кавильяссо, который выигрывает у ближайшего конкурента уже почти 30 минут. Четвертый и пятый этапы гонки, которые пройдут 10 и 11 января, организаторы обозначили как марафонские. А это значит, что к концу первого дня марафона у гонщиков не будет поддержки механиков и двигаться надо будет предельно аккуратно, чтобы добраться до финиша на следующий день.