Туристы начали бронировать места в белорусских агроусадьбах на время Евроигр

Ближе познакомиться с культурой и бытом Беларуси ее гостям, решившим в июне наступившего года насладиться состязательным духом II Европейских игр , предлагают и национальные агроусадьбы. Председатель БОО "Отдых в деревне" Валерия Клицунова, по информации БЕЛТА , уже готовятся к приему зарубежных туристов в дни соревнований, которые пройдут с 21 по 30 июня в белорусской столице.

Международный атлетический триумф сдвинул и некоторые административные планы компании Клинцуновой. Она пояснила, что в текущем году планируется, например, перенести сроки проведения Дня открытых дверей в агроусадьбах. Традиционно это мероприятие проводится в мае, но сейчас логика подсказывает, что удобнее его организовать на месяц позже. Тем более, что некоторые гости уже "спят и видят себя" на несколько недель в комфорте белорусских усадеб.

Валерия Клицунова уверена, что во время II Европейских игр сельский уют станет неплохой альтернативой гостиницам. Добавляет резона к ее словам и стоимость загородных услуг. Сейчас, уточнила она, цены на одни сутки в усадьбе с завтраком начинаются от $7-10, а в среднем не превышают $20-25.

А, по словам представителя Министерства спорта и туризма РБ Виталия Грицевича, агротуристический рынок растет не самыми бурными темпами, но зато ассортимент предлагаемых услуг становится разнообразнее. Чиновники рассчитывают, что экотуризм в 2019 году привлечет в страну еще больше путешественников, и увеличение турпотока произойдет, в том числе, благодаря интересу к II Европейским играм. Грицевич, в частности, подтвердил, что на соревнования ожидается приезд около 50 тысяч участников и туристов.

Как уже сообщал "СОЮЗ"", билеты на Европейские игры уже поступили в продажу с первых чисел декабря прошедшего года. Право прохода на соревнование оформляется на фирменном бланке и будет содержать все обязательные реквизиты, в том числе, название мероприятия, стоимость и номер билета.

А в правительстве Беларуси пояснили, что по одному билету (копии электронного билета) допускается однократный въезд в страну только одного иностранного гражданина или лица без гражданства. Билеты могут быть возвращены владельцем в случае отмены мероприятия, отказа во въезде в Беларусь по основаниям, предусмотренным местным законодательством. При этом владельцу возвращается полная стоимость билета.

В постановлении, принятом белорусским правительством, разъясняется, что до 31 декабря 2019 года в социальной рекламе II Европейских игр допускается упоминание организаций, которые являются спонсорами, поставщиками, партнерами, агентами и операторами соревнований. Документом также утверждено положение о порядке выдачи заключений, подтверждающих израсходование, использование, потребление, признание непригодности товаров для их дальнейшего использования, их бесплатную раздачу, вручение участникам II Европейских игр 2019 года в качестве наградных атрибутов, уничтожение или безвозвратную утрату.