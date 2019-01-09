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09.01.2019 13:21
Рубрика: Дороги

Участок дороги М-4 "Дон" с 1024-го по 1036-й километр станет платным

Текст: Татьяна Шадрина
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Первый участок обхода Аксая на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области с 1024-го до 1036-го километра планируется реконструировать до 30 сентября 2021 года. После завершения работ участок дороги будет открыт для эксплуатации на платной основе.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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Наблюдательный совет Госкомпании "Автодор" одобрил проект реконструкции этого участка дороги М-4 "Дон". Исполнитель работ будет утвержден по итогам открытого одноэтапного конкурса в электронной форме. Начальная и максимальная цена договора - около 8,5 миллиарда рублей.

Исполнитель за эти деньги должен не только провести реконструкцию, но и разработать рабочую документацию, возвести временные сооружения. Общая протяженность трассы М-4 "Дон" 1522 километров. Из них более 500 километров реконструировано и эксплуатируется на платной основе.