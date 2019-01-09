Участок дороги М-4 "Дон" с 1024-го по 1036-й километр станет платным

Первый участок обхода Аксая на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области с 1024-го до 1036-го километра планируется реконструировать до 30 сентября 2021 года. После завершения работ участок дороги будет открыт для эксплуатации на платной основе.

Наблюдательный совет Госкомпании "Автодор" одобрил проект реконструкции этого участка дороги М-4 "Дон". Исполнитель работ будет утвержден по итогам открытого одноэтапного конкурса в электронной форме. Начальная и максимальная цена договора - около 8,5 миллиарда рублей.

Исполнитель за эти деньги должен не только провести реконструкцию, но и разработать рабочую документацию, возвести временные сооружения. Общая протяженность трассы М-4 "Дон" 1522 километров. Из них более 500 километров реконструировано и эксплуатируется на платной основе.