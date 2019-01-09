В МИД вызывали посла Японии из-за заявлений Токио по Курилам

Посол Японии в РФ Тоёхиса Кодзуки был вызван на Смоленскую площадь, где замглавы российского МИД Игорь Моргулов заявил дипломату о неприемлемости последних заявлений официального Токио, которые "грубо искажают договоренности лидеров" двух государств. Об этом сообщили в МИД РФ.

Напомним, что еще 14 ноября 2018 года президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ встретились в Сингапуре на полях саммита АСЕАН, по итогам которой они договорились содействовать переговорам о заключении мирного договора на базе советско-японской декларации 1956 года.

На Смоленской площади настаивают, что любые подвижки на этом направлении возможны только при условии "безусловного признания Токио итогов Второй мировой войны", прежде всего - суверенитета России в отношении Южных Курил. Однако последние заявления, убеждены в Москве, "дезориентируют общественность относительно содержания переговоров".