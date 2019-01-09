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09.01.2019 17:42
Рубрика: Бензин

В России выросли цены на бензин

Текст: Марина Гусенко
Стоимость топлива на автозаправках крупных российских нефтекомпаний стали выше с нового года (1 января) на 60-79 копеек, сказал президент Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша.
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Впрочем, по его словам, рост состоялся в пределах, оговоренных с правительством страны. И уточнил: АЗС было разрешено увеличить розничную цену топлива максиму на 1,7 процента. И они этим воспользовались.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Качество бензина будут контролировать от завода до бензобака

По словам Евгения Аркуши, "заморозка" цен не распространяется на независимые автозаправки. Они, определяя цену на бензин, ориентируются на оптовые расценки и цены, установленные конкурентами, передает РИА Новости.

Напомним, в конце прошлого года ФАС и Минэнерго подписали соглашения с десяткой крупных нефтекомпаний России, по которым компании могут с первого января увеличить розничные цены на топливо не больше, чем на 1,7 процента, а по итогам 2019 года цены могут вырасти максимум на 4,6 процента.