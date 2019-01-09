Государственный секретарь США Майк Помпео направил письмо в высший коллективный орган управления Боснии и Герцеговины (БиГ) - президиум, обратившись к его членам (Милораду Додику - сербу, Шефику Джаферовичу - бошняку, Желько Комшичу - хорвату) с призывом утвердить Ежегодную национальную программу (ЕНП) и как можно скорее направить ее в Брюссель. Это позволило бы активировать План действий по членству (ПДЧ) в НАТО для БиГ.

"Этот шаг не предопределит будущее членство в НАТО, но окажет положительное влияние на трансформацию и модернизацию вооруженных сил страны, - отметил американский политик. - Этот шаг также улучшит безопасность в БиГ и ускорит процесс реформ, что является условием для БиГ на получение статуса кандидата в члены Европейского союза. Поэтому я приглашаю Вас продолжить усилия, предпринимавшиеся предыдущей боснийской властью, и в рамках этого утвердить Ежегодную национальную программу".

Таким образом, по оценкам экспертов, уже вполне очевидно, что Вашингтон все активнее пытается интегрировать Балканы и, в частности, Боснию и Герцеговину в евроатлантическое сообщество. Для этого здесь развернута кампания по "промыванию мозгов" руководства стран региона, в которой активно участвуют дипломаты из Вашингтона и Брюсселя, многочисленные высокопоставленные визитеры из западных столиц. При этом американцев абсолютно не интересует позиция местного населения, доказательством чего могут служить примеры Черногории и Македонии.

Между тем в Боснии и Герцеговине нет межнационального согласия по вопросу активации Плана действий по членству в НАТО для БиГ, возможность чего "неожиданно" была предложена Брюсселем в декабре 2018 года и блокируется на данном этапе сербскими кадрами.

В этой связи президент Республики Сербской Желька Цвиянович отметила, что в 2010 году главы МИД стран НАТО выразили готовность принять первую ЕНП Боснии и Герцеговины лишь при условии того, что вся недвижимая военная собственность, признанная необходимой для будущих целей обороны, будет официально зарегистрирована как государственная. По ее словам, решение же альянса "забыть" про эти условия и предоставить ПДЧ является абсурдом и очередной демонстрацией двойных стандартов.

"Чистый абсурд, когда вам кто-то ставит условия, а спустя семь, восемь или девять лет говорит - это больше не условия, поскольку существуют некоторые другие вибрации в государстве", - усмехнулась она.

Примечательно, что правительственная Комиссия по вопросам интеграции БиГ в НАТО 20 декабря 2018 года не утвердила ЕНП, однако документ в нарушение всех правил был передан на рассмотрение в боснийский Совет министров, где кадры из РС - министры иностранных дел Игор Црнадак и безопасности Драган Мектич не захотели его обсуждать. Вместе с тем, согласно единоличному решению главы Совмина Дениса Звиздича (представитель Партии демократического действия Бакира Изетбеговича), рассмотрение ЕНП было перенесено на 10 января. По оценкам аналитиков, таким образом, американцы и их партнеры в Боснии выигрывают время для "обработки" сербов и выработки оптимальных путей решения указанного вопроса.

Главной проблемой для реализации американских планов в БиГ является позиция председательствующего в президиуме БиГ Милорада Додика, который считает, что в условиях нарастающей международной конфронтации крайне важно придерживаться военного нейтралитета, чтобы не стать марионеткой глобальных игроков, пытающихся вести войны чужими руками.

"Политика, которую мы будем проводить в следующем году, - это политика военного нейтралитета. Вы знаете, что Народная Скупщина Республики Сербской утвердила резолюцию, в соответствии с которой РС будет отстаивать свое право на военный нейтралитет, и я эту политику не собираюсь менять, - отмечает лидер боснийских сербов. - Как член президиума из Республики Сербской, я не готов даже и подумать о том, чтобы под давлением какого-либо авторитета изменить решение Народной Скупщины. Таким образом, данное решение и политика военного нейтралитета будут являться обязательными для всех тех, кто назначается из РС".

Однако, по оценкам экспертов, американцы и в данной ситуации нашли уже определенную лазейку: в случае прохождения ЕНП через боснийский Совет министров, согласно их замыслам, ее дальнейшее утверждение в президиуме якобы не требуется, так как заявку на предоставление ПДЧ в НАТО для БиГ в 2009 году направлял именно сербский член высшего коллективного органа управления страны - Небойша Радманович.

Учитывая это, можно констатировать, что во многом успех замысла США по "затягиванию" Боснии и Герцеговины в НАТО будет зависеть от заседания Совмина 10 января, где позицию Республики Сербской должны защищать Мирко Шарович (министр внешней торговли и экономических отношений), а также обозначенные ранее - Игор Црнадак и Драган Мектич.

Позиция России

Посол Российской Федерации в Сараево Петр Иванцов обратил внимание на то, что вновь активизировались попытки втянуть Боснию и Герцеговину в НАТО. При этом такое развитие событий, по его мнению, привело бы к созданию дополнительных разделительных линий в Европе и не способствовало бы повышению уровня безопасности и стабильности в регионе.

"Сейчас мы наблюдаем активизацию усилий по втягиванию Боснии и Герцеговины в этот альянс, - отмечает дипломат. - Это не только является вмешательством во внутренние дела БиГ, но и нарушает дейтонские принципы равноправия трех народов в принятии внешнеполитических решений, поскольку в стране отсутствует консенсус по этому вопросу. Об этом ясно свидетельствует декларация о военном нейтралитете, принятая Народной Скупщиной Республики Сербской, которая отражает позицию всех политических сил, подавляющего большинства населения энтитета к членству в НАТО. Другими словами, почти половина БиГ - против вступления в этот военный блок, который во время конфликта выступил против одной из сторон, погибли люди, был нанесен значительный материальный ущерб, пострадала экология всего региона, причем последствия до сих пор ощущают все боснийские жители вне зависимости от этнической принадлежности. Очевидно, что путем расширения НАТО преследует вполне конкретные военные цели и задачи, которые не имеют ничего общего с утверждением демократических ценностей, привлечением иностранных инвестиций и тушением лесных пожаров, как это пытаются представить некоторые наши западные партнеры. Вступление БиГ в НАТО привело бы к созданию дополнительных разделительных линий в Европе и не способствовало бы повышению уровня безопасности и стабильности в регионе".