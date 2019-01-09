Видео: Джереми Кларксон устроил "деревенское ралли"

К джимхане Кена Блока, известной среди автомобилистов всего мира как "шоу по сжиганию шин", можно относиться по-разному - восхищаться, завидовать, недолюбливать - но совершенно точно нельзя оставаться равнодушным. Скорость "Формулы-1”, помноженная на десятки сложнейших раллийных препятствий на городских улицах - как можно в это не влюбиться?

Не остался в стороне от этого поветрия и знаменитый Джереми Кларксон. Но вместо того, чтобы повторять Кена Блока в его скоростных выкрутасах по джунглям мегаполисов, он перенес место действия на пленэр и устроил первую в мире "фармхану", то есть "сельское ралли".

Деревянные частоколы вместо бетонных отбойников, коровники вместо вместо небоскребов, разбитая тракторами проселочная дорога вместо асфальта и стадо перепуганных овечек вместо восхищенно глазеющих горожан. А в остальном та же джимхана - рев мотора и визг тормозов, облака выхлопных газов и комья грязи из-под колес, дикий блеск в глазах водителя и бурлящий в крови адреналин. Ну и высочайшее водительское мастерство Кларксона, которое, как говорится, не пропьешь, хотя многие иногда и пытаются.

Как знать, может быть, что эта дружеская ралли-пародия от легендарного телеведущего даст толчок новому виду гонок. В этом смысле у России с ее-то миллионами километров сельских дорог, как будто специально неасфальтированных, могут быть очень хорошие перспективы.