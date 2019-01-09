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09.01.2019 14:09
Рубрика: Общество

Физики допустили существование "зеркальной" Вселенной

Текст: Денис Передельский
Фото: ESA/Herschel/PACS, SPIRE/Gould Belt survey Key Programme/Palmeirim et al. 2013 Фото: ESA/Herschel/PACS, SPIRE/Gould Belt survey Key Programme/Palmeirim et al. 2013
Фото: ESA/Herschel/PACS, SPIRE/Gould Belt survey Key Programme/Palmeirim et al. 2013

Трио физиков из Канады разработало космологическую модель, доказывающую, что "зеркальное отображение" нашей Вселенной могло быть создано во время Большого взрыва.

Новая теория изложена в журнале Physical Review of Letters, а коротко о ней рассказывает портал Science Alert. По мнению авторов работы, зеркальная Вселенная может состоять из антивещества. По отношению к нашей Вселенной она сохраняет так называемую CPT-симметрию.

Фото: Александр Моклецов / РИА Новости
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Ученые утверждают, что антивселенная могла бы быть порождена в результате Большого Взрыва. Время и пространство в ней оказались бы перевернутыми, то есть тянулись бы в обратную сторону по отношению ко времени и пространству в нашей Вселенной.

Исследователи объясняют это тем, что частицы в зеркальной Вселенной оказались бы заменены античастицами. Новая теория также может объяснить существование темной материи - таинственного материала, из которого, предположительно, состоит большая часть нашей Вселенной.

По признанию самих исследователей, многие детали новой теории еще предстоит проработать.

По словам соавтора работы Нила Турока из Института теоретической физики Периметр в Онтарио, она опирается только на известные науке частицы и поля и не предполагает наличие частиц, которые могут быть открыты в будущем.

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