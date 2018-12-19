Обнаружено облако Большого взрыва

Команда ученых из Технологического университета Суинберна (Австралия) обнаружила в дальнем космосе реликтовое облако из газа, сохранившееся со времен Большого взрыва.

Исследование планируется к публикации в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, а коротко об открытии рассказывает сайт обсерватории имени Кека на Гавайях.

Открытие было сделано с помощью самого мощного в мире оптического телескопа, который расположен на вершине горы Мауна-Кеа. Речь идет о древнем газовом облаке, сформировавшемся после Большого взрыва и почти не изменившемся с тех пор.

"Куда бы мы ни посмотрели, газ во Вселенной загрязнен тяжелыми элементами от взорвавшихся звезд, - говорит соавтор исследования Фред Роберт. - Но это конкретное облако оказалось нетронутым даже через 1,5 миллиарда лет после Большого взрыва".

Ученый отмечает, что концентрация тяжелых элементов в этом облаке очень мала. Она составляет всего 1/10000 концентрации таких элементов в материале нашего Солнца.

Добавим, что Роберт и его команда использовали два инструмента обсерватории Кека - Echellette Spectrograph and Imager (ESI) и Echelle Spectrometer (HIRES) - для наблюдения спектра квазара за газовым облаком.