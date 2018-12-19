Новости

В Архангельске борца с оргпреступностью задержали за взятку 15:53
Израиль призвал Совбез ООН внести "Хезболлу" в список террористов 15:45
В пермской школе детей заставили платить за катание на лыжах 15:45
Жители Кузбасса помогли спасти цирковых слонов от холода 15:41
Все катки с искусственным льдом в Москве уже залиты 15:40
Kia анонсировала флагманский кроссовер 15:40
В Краснодаре на улице нашли клетку с бурой медведицей 15:34
Налоговая нагрузка на бизнес в Беларуси будет снижаться 15:28
Обнаружено облако Большого взрыва 15:27
Как получить скидку на фестивале "Путешествие в Рождество" 15:24
Врачи разработали новый метод улучшения памяти 15:20
В Москве подорожает проезд в электричках 15:09
Патриарх Кирилл: Политики Украины ведут свой народ "в духовное никуда" 15:07
Видео: 20 главных фильмов 2018 года за три минуты 14:59
Марин Ле Пен приедет на Ялтинский экономический форум 14:55
РФС поставил перед сборной России новую задачу 14:43
В России продали 700-тысячный Chevrolet Niva 14:41
В Татарстане СК начал проверку после пожара с двумя погибшими 14:40
Полиция ФРГ опубликовала данные о 760 потенциальных террористах 14:37
Винник продолжит голодать в знак протеста против выдачи его Франции 14:33
В Москве онкоцентр передал четыре мумии следователям 14:29
Минфин признал первый недельный аукцион по ОФЗ несостоявшимся 14:28
Во Франкфурте в полиции обнаружили правоэкстремистскую ячейку 14:22
Рособрнадзор "закрыл" полсотни вузов и филиалов за 2018 год 14:20
Германия объявила войну сахару 14:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят изменения в миграционном законодательстве России
В "РГ" обсудят изменения в миграционном законодательстве России
Задайте вопрос исполнительному директору НП "ЖКХ "Контроль" Светлане Разворотневой
Задайте вопрос исполнительному директору НП "ЖКХ "Контроль" Светлане Разворотневой
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
19.12.2018 15:27
Рубрика: Общество

Обнаружено облако Большого взрыва

Текст: Денис Передельский
Фото: TNG COLLABORATION Фото: TNG COLLABORATION
Фото: TNG COLLABORATION

Команда ученых из Технологического университета Суинберна (Австралия) обнаружила в дальнем космосе реликтовое облако из газа, сохранившееся со времен Большого взрыва.

Исследование планируется к публикации в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, а коротко об открытии рассказывает сайт обсерватории имени Кека на Гавайях.

Фото: NASA/Cassini/James O'Donoghue
Сатурн уничтожит свои кольца через 100 миллионов лет

Открытие было сделано с помощью самого мощного в мире оптического телескопа, который расположен на вершине горы Мауна-Кеа. Речь идет о древнем газовом облаке, сформировавшемся после Большого взрыва и почти не изменившемся с тех пор.

"Куда бы мы ни посмотрели, газ во Вселенной загрязнен тяжелыми элементами от взорвавшихся звезд, - говорит соавтор исследования Фред Роберт. - Но это конкретное облако оказалось нетронутым даже через 1,5 миллиарда лет после Большого взрыва".

Ученый отмечает, что концентрация тяжелых элементов в этом облаке очень мала. Она составляет всего 1/10000 концентрации таких элементов в материале нашего Солнца.

Добавим, что Роберт и его команда использовали два инструмента обсерватории Кека - Echellette Spectrograph and Imager (ESI) и Echelle Spectrometer (HIRES) - для наблюдения спектра квазара за газовым облаком.

На краю Солнечной системы обнаружен сферический объект
Зонд InSight прислал первое селфи с Марса
Общество Наука Общество Космос
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Госдума декриминализировала репосты и лайки
В Кремле заявили о продолжении реализации контракта по С-400
РФС поставил перед сборной России новую задачу
Уничтоженные в Ставрополе боевики приехали из другого региона
У страха глаза велики: ядерный удар "Борея" смоделировали в США