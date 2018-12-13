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Опубликовано видео "смертельного танца" двух звезд 16:12
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13.12.2018 16:12
Рубрика: Общество

Опубликовано видео "смертельного танца" двух звезд

Текст: Денис Передельский

Европейская южная обсерватория ESO с беспрецедентной четкостью получила изображение уникальных турбулентных процессов,возникающих при взаимодействии звезд в двойной системе R Aquarii (R Водолея).

Фото: NASA/Goddard/University of Arizona
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Как сообщается на сайте ESO, изображение было получено во время тестирования новой подсистемы специализированного инструмента для поиска экзопланет SPHERE. Он установлен на Очень Большом телескопе (VLT).

Большинство двойных звезд "грациозно вальсируют" друг с другом под действием силы тяготения. Но совсем иные отношения сложились в системе R Водолея. Меньшая по размерам звезда постоянно срывает оболочку с компаньона - красного гиганта, заканчивающего свой жизненный путь. 

Этот красный гигант относится к переменным типа Миры Кита - миридам. Белый карлик стягивает на себя вещество его внешних оболочек. На снимке видны джеты - струи звездного вещества, выбрасываемые умирающим гигантом.

"Эти звезды под конец жизни начинают пульсировать, и когда их внешние оболочки расширяются и улетают в межзвездную пустоту, становятся в тысячу раз ярче Солнца, - сообщает ESO. - Предсмертные конвульсии огромной звезды уже сами по себе грандиозны по масштабу. Но влияние ее компаньона, белого карлика, превращают эту астрономическую ситуацию в драматический спектакль".

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