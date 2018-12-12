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12.12.2018 14:25
Рубрика: Общество

Названа причина вымирания мегалодонов

Текст: Денис Передельский
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Ученые из Университета Канзаса (США) установили, что причиной вымирания 2,6 миллиона лет назад крупных доисторических морских существ мог быть взрыв сверхновой.

Исследование опубликовано в журнале Astrobiology, а коротко его описывает портал Phys.org. Авторы пишут, что около 2,6 миллиона лет назад странный яркий свет озарил доисторическое небо на несколько недель или даже месяцев.

Фото: Gaetan Borgonie, Extreme Life Isyensya, Belgium
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Источником излучения была вспышка сверхновой, которая находилась на расстоянии около 150 световых лет от Земли. Спустя несколько веков после взрыва до нашей планеты дошло "цунами" - гигантский поток энергии. Именно он мог стать причиной резкого изменения климата и последовавшего из-за этого вымирания животных, в том числе мегалодонов - гигантских акул размером с автобус.

К такому выводу ученые пришли по результатам 15-летнего исследования. В образцах грунта, отобранных с морского дна, был обнаружен изотоп железа-60. Для него характерен быстрый радиоактивный распад. Если бы он появился в период формирования Земли, то до наших дней не сохранился бы.

Его присутствие указывает на то, что изотоп появился на нашей планете в результате крупного космического события. Таковым могла быть вспышка сверхновой. По словам ведущего автора работы Адриана Мелотта, излучение могло отражаться от стенок так называемого Местного пузыря, на краю которого находится Солнечная система.

Фото: facebook.com/thekangaroosanctuary
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"Это гигантская область длиной около 300 световых лет, - говорит Мелотт. - В основном это очень горячий газ с очень низкой плотностью. А лучший способ создать пузырь - это множество вспышек сверхновых. Космические лучи как бы отскакивали от Местного пузыря".

В результате Землю на протяжении 10-100 тысяч лет бомбардировал поток мюонов - космических частиц, которые в пару сотен раз массивнее электронов. Кстати, они обладают большой проникающей способностью и могут вызывать тяжелые заболевания, так как рак.

Например, для человека в тот период времени уровень заболеваемости раком возрос бы на 50 процентов, а для крупных животных размером с современного кита показатель был бы еще выше.

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