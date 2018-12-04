Зарегистрировано крупнейшее столкновение черных дыр

Международная команда ученых обнаружила рябь в пространстве и времени, известную как гравитационные волны, порожденную самым крупным из известных науке столкновений черных дыр.

Исследование будет опубликовано в журнале Physical Review X, а коротко о нем рассказывается на сайте Австралийского национального университета (ANU).

Открытие было сделано в сотрудничестве с коллаборациями LIGO и Virgo. Сообщается, что американский и европейский детекторы достоверно обнаружили гравитационные волны от десяти событий, вызванных слиянием черных дыр.

Одно из них оказалось настолько мощным, что образовало новую черную дыру - в 80 раз большую, чем Солнце. Это событие было зафиксировано 29 июля 2017 года. Оно произошло примерно в девяти миллиардах световых лет от нас, что также сделало его самым дальним из всех подобных событий, зафиксированных на Земле.

Еще три мощных слияния черных дыр были зарегистрированы в период с 9 по 23 августа 2017 года. Они произошли на расстоянии от трех до шести миллиардов световых лет от нашей планеты и создали черные дыры, превышающие по размерам Солнце в 56-66 раз.

"Это были четыре различные бинарные систем черных дыр, в результате слияния которых в космос были излучены мощные гравитационные волны, - говорит ведущий автор исследования Сьюзан Скотт из ANU. - Открытие позволит улучшить наши знания о том, сколько бинарных систем черных дыр существует во Вселенной, а также изучить диапазоны их массы и скорости вращения во время слияния".