Зарегистрировано крупнейшее столкновение черных дыр

Новости

ВС признал законным приговор радикальному исламисту 15:37
Около 1100 иностранцев обратились в 2018 году за получением гражданства в Беларуси 15:35
Петербургской полиции велели найти мошенников, обманувших ветерана 15:34
Власти Крыма призвали воздержаться от поездок на Украину 15:29
В Сочи прекращено одно из дел о гибели ребенка в ливневке 15:28
Наскальные рисунки поведали о страшном древнем ритуале 15:28
Путин поздравил с юбилеем главного тренера сборной РФ по дзюдо Эцио Гамбу 15:24
В Подмосковье четыре человека подорвались на гранате 15:20
Армия Израиля обнаружила первый туннель "Хезболлах" на границе с Ливаном 15:20
Правительство Франции вводит мораторий на цены на топливо 15:14
В Минпросвещения оценили инициативу питерского "профсоюза школьников" 15:10
Меч Люка Скайуокера выставят на аукцион 15:10
Киев признал, что Керченский пролив открыт для судоходства 15:04
Дизельный Volkswagen Tiguan уйдет из России 15:03
Чемпионат мира по рапиду и блицу 2018 года пройдет в Санкт-Петербурге 15:02
В Москве определили предварительный маршрут автобусов-амфибий 14:58
В Госдуме оценили планы Украины подать иск к России в суд ООН 14:56
В Совфеде предложили вновь сделать День Конституции выходным 14:53
На острове монахов-отшельников нашли загадочную могилу 14:45
Пермские чиновники открестились от дарения спасателям педикюрных наборов 14:41
Семья в Москве провела ночь в подземном паркинге 14:39
Лукашенко обсудил с Гуцериевым реализацию проекта "Славкалия" 14:32
В Севастополе встретили новый патрульный корабль ЧФ "Дмитрий Рогачев" 14:27
Госдума поддержала законопроект о средствах дольщиков 14:22
Минобороны покажет броневик с банкоматом 14:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
У кого и где в России зарплата по 300 тысяч рублей в месяц
У кого и где в России зарплата по 300 тысяч рублей в месяц
В "РГ" пройдет вечер, посвященный 90-летию Чингиза Айтматова
В "РГ" пройдет вечер, посвященный 90-летию Чингиза Айтматова
Логотип "РГ" занял достойное место на "веере" Ассоциации инопрессы в Италии
Логотип "РГ" занял достойное место на "веере" Ассоциации инопрессы в Италии
04.12.2018 14:00
Рубрика: Общество

Зарегистрировано крупнейшее столкновение черных дыр

Текст: Денис Передельский
Фото: SXS / ANU Фото: SXS / ANU
Фото: SXS / ANU

Международная команда ученых обнаружила рябь в пространстве и времени, известную как гравитационные волны, порожденную самым крупным из известных науке столкновений черных дыр.

Исследование будет опубликовано в журнале Physical Review X, а коротко о нем рассказывается на сайте Австралийского национального университета (ANU).

Фото: NASA/Goddard/University of Arizona
Самый опасный для Земли астероид попал на видео

Открытие было сделано в сотрудничестве с коллаборациями LIGO и Virgo. Сообщается, что американский и европейский детекторы достоверно обнаружили гравитационные волны от десяти событий, вызванных слиянием черных дыр.

Одно из них оказалось настолько мощным, что образовало новую черную дыру - в 80 раз большую, чем Солнце. Это событие было зафиксировано 29 июля 2017 года. Оно произошло примерно в девяти миллиардах световых лет от нас, что также сделало его самым дальним из всех подобных событий, зафиксированных на Земле.

Еще три мощных слияния черных дыр были зарегистрированы в период с 9 по 23 августа 2017 года. Они произошли на расстоянии от трех до шести миллиардов световых лет от нашей планеты и создали черные дыры, превышающие по размерам Солнце в 56-66 раз.

"Это были четыре различные бинарные систем черных дыр, в результате слияния которых в космос были излучены мощные гравитационные волны, - говорит ведущий автор исследования Сьюзан Скотт из ANU. - Открытие позволит улучшить наши знания о том, сколько бинарных систем черных дыр существует во Вселенной, а также изучить диапазоны их массы и скорости вращения во время слияния".

Астрономы показали звезды, похожие на кометы
На Марсе обнаружили странный блестящий объект
Общество Наука Общество Космос
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Пропавший штурмовик Су-25 разбился в горах Армении
В Крыму рассказали о переговорах с Украиной об обмене капитанами
Правительство Франции вводит мораторий на цены на топливо
Видео: Порошенко вновь появился на публике в пьяном виде
Saxo Bank опубликовал "шокирующие прогнозы" на 2019 год