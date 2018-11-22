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22.11.2018 18:00
Рубрика: Общество

Во Вселенной обнаружен "секретный ингредиент" жизни

Текст: Денис Передельский
Фото: NASA / ESA / P. Crowther / University of Sheffield Фото: NASA / ESA / P. Crowther / University of Sheffield
Фото: NASA / ESA / P. Crowther / University of Sheffield

Команда ученых из Австралийского национального университета (ANU) под руководством доктора Роланда Крокера нашла объяснение загадочному космическому явлению, которое замедляет процесс образования звезд.

Исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, а коротко о нем рассказывается на сайте ANU. Исследователи изучили природу космического явления, благодаря которому повышается вероятность зарождения и развития жизни.

Фото: Astro_Alex/Twitter
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Речь идет об особом механизме, "секретном ингредиенте", при помощи которого звезды противодействуют влиянию гравитации. Это замедляет процесс звездообразования.

"Если бы этот процесс происходил быстро, то все звезды были бы объединены в массивные кластеры, - поясняет Роланд Крокер. - Но в этом случае мощные взрывы сверхновых и интенсивная радиация, вероятно, "стерилизовали" бы все планетные системы, предотвращая возникновение жизни".

Исследование показало, что ультрафиолетовое и оптическое излучение от молодых и массивных звезд проникает в газ, из которого они недавно сформировались. Оно также попадает в космическую пыль, которая рассеивает инфракрасное излучение.

В результате возникает давление, которое и помогает звездам противодействовать гравитации. Это явление характерно для галактик и звездных скоплений, в которых находятся большие объемы газа и пыли. Чем больше их объем, тем медленнее происходит звездообразование.

К числу таких галактик, например, ученые отнесли наш Млечный Путь. Он формирует в среднем две новые звезды каждый год. По словам доктора Крокера, расчеты показали, что это явление устанавливает верхний предел того, как быстро звезды могут образоваться в галактике или гигантском газовом облаке.

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