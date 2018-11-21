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21.11.2018 15:22
Рубрика: Общество

Открыта гигантская галактика-"головастик"

Текст: Денис Передельский
Фото: N. Brosch / Tel Aviv University Фото: N. Brosch / Tel Aviv University
Фото: N. Brosch / Tel Aviv University

Команда астрономов из России, Израиля и США обнаружила гигантскую разрушающуюся галактику, похожую на головастика с эллиптической головой и длинным прямым хвостом.

Исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, а коротко о нем рассказывает портал Phys.org. Открытый объект находится на расстоянии около 300 миллионов световых лет от Земли.

Фото: NASA/JPL-Caltech/University of Arizona
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По форме он напоминает гигантского головастика. Один только "хвост" составляет порядка 500 тысяч световых лет. К слову, эта галактика в 10 раз больше нашего Млечного пути. Ее общая протяженность - около одного миллиона световых лет. Она входит в группу галактик под названием HCG098.

По мнению исследователей, необычная форма образовалась после разрушения карликовой галактики, которая не была ранее доступна для наблюдений. Часть ее звезд притянули два соседних скопления, в результате чего появилась "голова".

Другие звезды избежали зоны гравитации и сформировали хвост "головастика". Впрочем, процесс слияния галактик еще продолжается. Он займет около одного миллиарда лет.

Подобные компактные группы впервые были открыты в 1982 году астрономом Полом Хиксоном, который составил каталог из 100 таких галактик.

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