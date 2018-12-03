Новости

В Петербурге появилась мобильная бригада для помощи людям с ВИЧ 16:06
Хакеры опубликовали новые документы по борьбе с российской пропагандой 16:05
Видеоповторы появятся в Лиге чемпионов уже в этом сезоне 15:58
Почему Словения отказывает австрийцам в статусе меньшинства 15:55
Футболиста "Локомотива" нашли мертвым после застолья 15:50
Правительство решило продлить надзорные каникулы для малого бизнеса 15:48
В Эрмитаже посетителям разрешат трогать руками копии экспонатов 15:48
Семья москвичей погибла от отравления под Владимиром 15:48
Корабль "Союз МС-11" отделился от ракеты и взял курс на МКС 15:45
Песков: Путин не выступит с Посланием до конца года 15:40
Когда на Воробьевы горы вернется исторический горнолыжный трамплин 15:40
Москалькова назвала ошибкой закон о декриминализации семейного насилия 15:40
В Удмуртии в гаражах нашли тела трех мужчин 15:35
В Башкирии выступили против назначения ректором безграмотной чиновницы 15:35
Kepler в деталях заснял гибель звезды 15:33
На экс-замначальника УГИБДД Мурманской области завели уголовное дело 15:28
На Восточном собрали две ступени ракеты-носителя "Союз-2.1а" 15:24
В Москве обсудили будущее телеиндустрии 15:23
В Греции назвали дату оглашения решения по делу россиянина Винника 15:20
arl F. Bucherer отмечает 130-летие созданием лимитированной модели 15:18
В Петербурге женщину отправили в колонию за продажу сына полицейскому 15:18
В Башкирии после матча подрались юные хоккеисты и их родители 15:15
"Бастионы" и "Балы" нанесли ракетные удары в Черном море 15:10
Видео: Беспечный велосипедист чудом не попал под поезд 15:08
СК назвал предварительную причину авиакатастрофы в НАО 15:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в декабре
Что изменится в жизни россиян в декабре
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная Кремлевскому Кадетскому Балу
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная Кремлевскому Кадетскому Балу
Задайте вопрос главе Рослесхоза Ивану Валентику
Задайте вопрос главе Рослесхоза Ивану Валентику
03.12.2018 15:33
Рубрика: Общество

Kepler в деталях заснял гибель звезды

Текст: Денис Передельский
Фото: NASA/JPL-Caltech Фото: NASA/JPL-Caltech
Фото: NASA/JPL-Caltech

Международная исследовательская команда использовала данные космического телескопа Kepler, чтобы в беспрецедентных подробностях запечатлеть первые моменты взрыва сверхновой SN 2018oh.

Фото: NASA/JPL-Caltech/LANL
На Марсе обнаружили странный блестящий объект

Как сообщается на сайте Австралийского национального университета (ANU), астрономы стали свидетелями давней гибели звезды в далекой галактике. Речь идет о сверхновой SN 2018oh, расположенной в 170 миллионах световых лет от нас.

"Kepler в свои последние дни перед истечением срока службы наблюдал мельчайшие изменения яркости при взрыве звезды, - говорит доктор Брэд Такер из Школы исследования в области астрономии и астрофизики ANU. - В то же время наземные телескопы зафиксировали изменения цвета и состава умирающей звезды".

Объединив данные космического и наземных телескопов, ученые получили не имеющее аналогов изображение первых моментов взрыва сверхновой. По сути, они стали свидетелями начала процесса гибели звезды.

SN 2018oh - это сверхновая типа Ia. Она представляет собой систему, состоящую из белого карлика и звезды-компаньона. Сверхновая расположена в спиральной галактике UGC 4780. Ученые отмечают, что процесс гибели прошел в три раза быстрее, чем обычно для сверхновых данного типа.

"В случае с SN 2018oh возможно, что ударная волна от взорвавшегося белого карлика попала в звезду-компаньон, создав чрезвычайно горячее и яркое гало, - говорит доктор Такер. - Это объясняет дополнительную яркость и тепло, которые мы наблюдали".

Представлено видео посадки зонда InSight на Марс
Первый межпланетный кубсат сфотографировал Марс крупным планом
Общество Наука Общество Космос
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков: Путин не выступит с Посланием до конца года
Курс рубля вырос к доллару и евро после подорожания нефти
Украина проведет военные учения у российских границ
Депутат Рады рассказал о "большой беде" Украины
Система распознавания лиц преступников заработает в Москве в 2019 году