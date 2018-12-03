Астрономы показали звезды, похожие на кометы

Европейская южная обсерватория ESO представила изображение молодых гигантских звезд с кометообразными "хвостами".

Как сообщается на сайте ESO, исследователи скомбинировали данные, полученные при помощи Большой Атакамской миллиметровой/субмиллиметровой решетки (ALMA) в Чили, со снимками, полученными космическим телескопом Hubble.

На изображении представлено звездное скопление Westerlund 1 - одно из самых массивных и молодых в Mлечном Пути. На фото видны кометообразные "хвосты". Они образованы плотными и мощными ветрами, которые звезды выбрасывают в пространство.

"Механизм этого явления схож с тем, при помощи которого появляются знаменитые хвосты у комет, - пояснили в ESO. - В Солнечной системе они "выдуваются" из ядер материнских комет потоками частиц, истекающими из Солнца. Поэтому кометные хвосты всегда направлены в сторону, противоположную Солнцу".

Подобным образом "хвосты" гигантских красных звезд направлены от ядра скопления. Вероятно, происходит это в результате воздействия мощных ветров, порождаемых сотнями горячих массивных звезд в центральной области Westerlund 1.

К слову, много звезд в этом скоплении относятся к необычным и редким типам. Поэтому новое исследование представляет огромный интерес.