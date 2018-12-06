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06.12.2018 18:15
Рубрика: Общество

Названа главная версия рождения Земли

Текст: Денис Передельский
Фото: European Southern Observatory Фото: European Southern Observatory
Фото: European Southern Observatory

Ученые из Калифорнийского университета (США) подтвердили гипотезу происхождения Земли, согласно которой наша планета очень быстро сформировалась из облака пыли и газа вокруг Солнца.

Исследование опубликовано в журнале Nature, а коротко о нем рассказывает портал Phys.org. Ученые попытались объяснить, как в мантии Земли появился неон.

Фото: Lennart M. van Haaften / Texas Tech University
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Это инертный благородный газ, на который не влияют химические и биологические процессы. Этим неон отличается от воды, углекислого газа и азота. Он "хранит память о том, откуда пришел даже спустя 4,5 миллиарда лет после появления Земли".

Существует три гипотезы рождения нашей планеты. Согласно первой, Земля сформировалась в течение 2-5 миллионов, захватив все необходимое из окружавшего Солнце облака. Вторая теория предполагает образование пылевых частиц, которые под облучением Солнца превратились в миниатюрные объекты, называемые планетезималями.

Третий вариант: Земля формировалась медленно, а воду, углерод и азот доставили на нее метеориты. Исследователи измерили соотношения изотопов неона, захваченных мантией Земли в момент ее образования.

Неон имеет три изотопа: неон-20, 21 и 22. Все являются стабильными и нерадиоактивными, но неон-21 образуется при распаде урана. То есть количество неона-20 и 22 на Земле неизменно с момента ее рождения.

Соотношение изотопов, которое вычислили ученые, оказалось значительно выше, чем у моделей "облученных частиц" и "поздней аккреции". Это говорит в пользу теории о том, что Земля сформировалась относительно быстро.

"Это явно указывает на то, что в глубокой мантии есть небулярный неон, - говорит соавтор исследования Кертис Уильямс. - Он является маркером для летучих соединений. Водород, вода, углекислый газ и азот накапливались на Земле одновременно с ним. Это все те ингредиенты, которые необходимы для превращения планеты в пригодную для жизни".

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