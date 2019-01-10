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10.01.2019 21:31
Рубрика: Общество

Центр России завалит снегом

Текст: Ольга Игнатова
На центр европейской территории, в том числе на Москву и Подмосковье, надвигается циклон, возникший у берегов Гренландии. Как сообщает Гидрометцентр России, он несет с собой теплый и влажный воздух.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

В пятницу днем в столичном регионе местами возможен небольшой снег, но еще довольно прохладно: минус 10-12 градусов в Москве и минус 8-13 - за городом. В ночь на субботу тоже пройдет небольшой снег. Ночью в столице минус 12-14 градусов, по области - минус 10-15, при прояснениях местами - до минус 20. Днем в столице минус 6-8, в Подмосковье - минус 6-11 градусов. Будет идти умеренный снег, возможны порывы ветра до 15 м/с.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
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В воскресенье, 13 января, небольшой снег. Ночью в Москве минус 6-8 градусов и минус 6-11 градусов в Подмосковье. Днем потеплеет до минус 3-5 в столице и минус 3-8 за городом. В понедельник, 14 января, на Старый Новый год прогнозируется снег. Ночью в столичном регионе минус 3-8, днем - 0 - минус 5. Во вторник, 15 января, снежно. Ночью минус 1-6, днем - до плюс 1 градуса. Такая температура будет выше климатической нормы для середины января на 5-7 градусов.

Сильный снег прогнозируется в ночь на 11 января в Липецкой и Белгородской областях. 11 и 12 января в Воронежской области сильный мокрый снег, который будет налипать на деревья и провода.

На остальной территории Центрального федерального округа ночью и днем 12 января, а также в течение суток 13 января также ожидается снег, в отдельных районах метель при ветре до 12-17 м/с. Преобладающая температура воздуха ночью 12 января минус 7-14 градусов, днем - минус 3-10 градусов. 13 января ночью минус 5-12 градусов, днем - от нуля до 7 ниже нуля.

Общество Ежедневник Наука и образование Гидрометцентр РФ
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