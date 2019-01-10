Fiat заплатит 700 миллионов долларов из-за "дизельного скандала"

Автоконцерн Fiat Chrysler заплатит около 700 миллионов долларов для урегулирования судебных исков, которые были поданы против него американским министерством юстиции и десятками владельцев транспортных средств в результате "дизельного скандала". Большую часть, а именно 311 миллионов долларов, в качестве штрафа компания выплатит в пользу минюста США, еще 75 миллионов уйдут в пользу ряда штатов в качестве компенсации за загрязнение окружающей среды.

Как сообщает Reuters, официально о данных договоренностях будет объявлено позднее.

Напомним, производитель ставил на своих машинах программное обеспечение, позволявшее фальсифицировать данные тестов на содержание вредных веществ в выхлопных газах. Всего начиная с 2014 года на территории Соединенных Штатов было продано более 100 тысяч таких автомобилей.