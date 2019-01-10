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10.01.2019 16:35
Рубрика: Легковые авто

Ford Explorer шестого поколения поменял тип привода

Текст: Борис Захаров
Фото: Пресс-служба Ford. Фото: Пресс-служба Ford.
Фото: Пресс-служба Ford.

Ford Explorer нового, шестого, поколения - это пересмотренная внешность и изменение пропорций. Семиместный автомобиль новой генерации выглядит более грозно за счет укрупнившейся радиаторной решетки, покатой крыши и зауженной оптики. В то же время сохранился такой фирменный дизайн-ход, как закамуфлированные задние стойки. Автомобиль получил также мощный пластиковый обвес в нижней части кузова.

Фото: Пресс-служба Ford.
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Бросается в глаза также заметное (сразу на 160 мм) увеличение колесной базы. Теперь межосевое расстояние составляет 3025 мм, и это при том что внешние габариты изменились минимально, а клиренс теперь составляет 201 мм. Объем багажника за третьим рядом кресел составляет 515 литров.

Главное техническое новшество - смена платформы D4 на СD6. В результате такой рокировки базовая переднеприводная компоновка сменилась на заднеприводную, а двигатели теперь устанавливаются не поперечно, а продольно. В списке опций, разумеется, числится подключаемая полноприводная трансмиссия.

Фото: Пресс-служба Ford.

На старте продаж моторную линейку составили бензиновые турбомоторы. Это начальная 2,3-литровая 304-сильная "четверка" EcoBoost и старший 3-литровый 370-сильный бензиновый V6. Когда модель доберется до российского рынка, базовый мотор с большой степенью вероятности дефорсируют до налогово приемлемых 250 л.с. Анонсированы также гибридное исполнение и "заряженная" модификация Explorer ST с бензиновым 3-литровым V6 с отдачей порядка 400 л.с. 10-диапазонный "автомат" SelectShift будет безальтернативным.

Фото: Ford
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Новая система Terrain Management позволяет варьировать режимы работы силового агрегата трансмиссии и электроники в зависимости от типа дорожного покрытия. Салон машины нового поколения может похвастаться цифровой "приборкой" с диагональю 12,3 дюйма, сенсорным экраном диагональю 8 дюймов или опциональным 10,1-дюймовым центральным вертикально ориентированным дисплеем. Кресла второго ряда смещаются продольно. Пару сидений третьего ряда можно будет сложить с помощью электропривода.

Продажи нового Ford Explorer в США стартуют летом. До России "американец" доберется не раньше второй половины 2019 года.

Фото: Пресс-служба Ford.
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#Ford