Ford может закрыть заводы в России

Компания Ford намерена сократить тысячи рабочих мест в Европе и осуществить глобальную реструктуризацию. О таких планах объявил вице-президент Ford по рынкам Европы, Ближнего Востока и Африки Стивен Армстронг. Как следствие - отмечает ряд экспертов - весьма высока вероятность того, что заводы совместного российско-американского предприятия Ford Sollers либо полностью остановят работу, либо радикально изменят производственное портфолио.

Как сообщает агентство Bloomberg, окончательное решение будет приниматься во втором квартале текущего года. Процесс же сворачивания производства Ford в западной Европе уже идет полным ходом. Представители американского концерна заявили о решении свернуть производство на заводе трансмиссий во французском Бордо. Одновременно начались переговоры о прекращении выпуска минивэна C-Max на заводе в Германии.

К таким мерам американскую компанию подталкивает глобальный кризис продаж легковых моделей, прежде всего седанов и минивэнов. Только в прошлом году американская компания понесла убытки в сотни миллионов евро.

В результате - комментирует Bloomberg - американский автопроизводитель со штатом в 54 000 сотрудников только в Европе планирует пересмотреть формат работы четырех российских заводов - в Елабуге, Набережных Челнах и Всеволожске. Как уточнил Стивен Армстронг, рассматривается как вариант с сокращением рабочих мест в российско-американском СП, так и закрытие заводов.

Ожидается также и серьезнейшее сокращение российской линейки Ford. По информации "Авторевю", американский автопроизводитель сохранит сборку коммерческой модели Transit на елабужском заводе. А вот Fiesta, Kuga, EcoSport, Mondeo и Focus - первые кандидаты на выбывание.