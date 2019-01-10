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10.01.2019 23:19
Рубрика: Легковые авто

Ford может закрыть заводы в России

Текст: Борис Захаров
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Компания Ford намерена сократить тысячи рабочих мест в Европе и осуществить глобальную реструктуризацию. О таких планах объявил вице-президент Ford по рынкам Европы, Ближнего Востока и Африки Стивен Армстронг. Как следствие - отмечает ряд экспертов - весьма высока вероятность того, что заводы совместного российско-американского предприятия Ford Sollers либо полностью остановят работу, либо радикально изменят производственное портфолио.

Фото: Пресс-служба Ford.
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Как сообщает агентство Bloomberg, окончательное решение будет приниматься во втором квартале текущего года. Процесс же сворачивания производства Ford в западной Европе уже идет полным ходом. Представители американского концерна заявили о решении свернуть производство на заводе трансмиссий во французском Бордо. Одновременно начались переговоры о прекращении выпуска минивэна C-Max на заводе в Германии.

К таким мерам американскую компанию подталкивает глобальный кризис продаж легковых моделей, прежде всего седанов и минивэнов. Только в прошлом году американская компания понесла убытки в сотни миллионов евро.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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В результате - комментирует Bloomberg - американский автопроизводитель со штатом в 54 000 сотрудников только в Европе планирует пересмотреть формат работы четырех российских заводов - в Елабуге, Набережных Челнах и Всеволожске. Как уточнил Стивен Армстронг, рассматривается как вариант с сокращением рабочих мест в российско-американском СП, так и закрытие заводов.

Ожидается также и серьезнейшее сокращение российской линейки Ford. По информации "Авторевю", американский автопроизводитель сохранит сборку коммерческой модели Transit на елабужском заводе. А вот Fiesta, Kuga, EcoSport, Mondeo и Focus - первые кандидаты на выбывание.

#Ford