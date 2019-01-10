Какие новинки представит АвтоВАЗ в 2019 году

На пресс-конференции в Москве вице-президент по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Ян Птачек поделился информацией о рыночном успехе Lada (продажи автомобилей компании выросли в 2018 году по сравнению с показателями 2017 года на 16%, до 360,2 тысячи автомобилей). Топ-менеджер также рассказал о планах развития продуктовой линейки.

В текущем году - сообщил вице-президент - совершенно точно состоятся две премьеры. Уже в ближайшее время стартуют продажи "разогретого" седана Vesta Sport. По словам Яна Птачека, отгрузка автомобилей в спортивной модификации началась в первых числах января. В ближайшие дни такие автомобили появятся на дилерских складах.

Чуть позже - в первой половине текущего года - в модельную линейку бренда вольется универсал повышенной проходимости Granta Cross. Машина, построенная на базе Lada Kalina второго поколения, получила увеличенный клиренс, защитный обвес, шины большего диаметра, перекалиброванную подвеску и некоторые декоративные и компоновочные изменения в салоне. А вот "горячий" универсал Vesta SW Sport придется подождать. Его рыночные перспективы напрямую зависят от успеха "четырехдверки" Vesta Sport.

Отвечая на вопрос о перспективах развития коммерческой линейки, Ян Птачек подчеркнул, что потенциал Lada Largus пока не исчерпан. Кстати, как уже сообщала "РГ", российский автогигант вплотную приступил к работе по обновлению Largus. Модель должна дебютировать до конца этого года. По информации нашего издания, автомобиль получит переднюю часть кузова в Х-стиле, однако сбоку машина должна остаться прежней.

Из заявлений Яна Птачека таким образом следует, что в коммерческом сегменте главным игроком АвтоВАЗа остается Largus. Можно, соответственно, предположить, что постановка на конвейер старшей коммерческой модели, которая сегодня проходит под рабочим названием Lada Van, в ближайшем году вряд ли произойдет. Несмотря на это, по словам вице-президента, компания думает о расширении своей коммерческой линейки.

Тем не менее, как ранее писала "РГ", в конце ноября прошлого года волжский автогигант как представитель альянса Renault-Nissan-Mitsubish подал в Минпромторг заявку на специнвестконтракт (СПИК). В его рамках планируется выпуск сразу нескольких новинок, в том числе нового фургона. Как считает большинство экспертов, речь идет именно о модели Lada Van - перелицованном исполнении "каблучка" Renault Dokker.

Ян Птачек, к сожалению, не смог порадовать тех поклонников отечественной марки, которые ждут дебюта серийной версии концепт-кара Lada 4х4 Vision, своего рода вазовского аналога кроссовера Renault Duster. По словам Птачека, 4х4 Vision - это не прототип, а шоу-кар, сигнализирующий о пути развития марки. Что же касается серийного воплощения - его стоит ждать лишь к 2022 году.