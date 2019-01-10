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10.01.2019 16:58
Рубрика: Культура

Картину Бэнкси "Девочка с воздушным шаром" выставят в Германии

Текст: Мария Воронова
Картина Бэнкси "Девочка с воздушным шаром" в октябре 2018 года стала известна во всем мире - тогда внимание многих людей, а не только поклонников творчества таинственного уличного художника, было приковано к сюжету о самоуничтожении этой работы сразу после продажи на аукционе Sotheby’s в Лондоне.

Теперь прошедшее через шредер полотно считается новым полноценным творением Бэнкси, оно даже получило новое название "Любовь в мусорной корзине" (Love Is in the Bin). Работу впервые выставят для широкой публики: с 5 февраля по 3 марта ее можно застать в музее современного искусства Фридера Бурды в Баден-Бадене (Германия). По словам организаторов выставки, "условия для просмотра, в соответствии с взглядами самого Бэнкси, будут разработаны так, чтобы позволить как можно большему количеству посетителей увидеть картину".

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Бэнкси выполнил единственный экземпляр картины акриловыми красками на холсте в 2006 году и вставил работу в тяжелую позолоченную раму, куда, как выяснялось, художник также поместил шредер. С последним ударом молотка на октябрьском аукционе эта машина заработала, изрезав полотно на мелкие полоски, которые теперь свисают с рамы. Участники аукциона рассказали, что они стали свидетелями еще одного исторического "акта искусства Бэнкси".

Стоит заметить, что андерграундный представитель стрит-арта Бэнкси, который до сих пор успешно скрывает свою личность, стал одним из самых популярных современных художников - за его работами охотятся не только коллекционеры, но и звезды: несколько картин приобрели Кристина Агилера и Кейт Мосс.

Многие работы Бэнкси имеют политический или социальный подтекст, художник не боится обличать пороки общества, и из-за этого его граффити неоднократно закрашивали то местные власти (например, в городе Клактон-он-Си рисунок сочли расистским), то вандалы (в городе Халл закрасили свежую работу Бэнкси "Сведите разведенный мост!", которая, предположительно, входила в серию рисунков против "Брекзита"; к счастью, жители отмыли граффити от краски). Однако случалось, что произведения Бэнкси по ошибке уничтожали: в 2017 году рабочие уничтожили пять из одиннадцати трафаретных изображений на стене отеля Geejam на Ямайке.

Культура Арт Актуальное искусство
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