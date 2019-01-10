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Рубрика: В мире

Китайский посол обвинил Канаду в двойных стандартах

Текст: Александр Ленин

Посол Китая в Оттаве обвинил канадские власти в двойных стандартах, комментируя инцидент с задержанием финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу по запросу США.

Глава китайской дипмиссии Lu Shaye опубликовал по этому поводу статью в издании The Hill Times, текст которой размещен на официальном сайте посольства.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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Дипломат напомнил, что в начале декабря в канадском Ванкувере по запросу американских властей была арестована финансовый директор Huawei Мэн Ваньчжоу. Некоторое время спустя на территории КНР были задержаны двое канадских граждан - бывший сотрудник посольства Канады в Пекине Майкл Ковриг и бизнесмен Майкл Спэйвор. Пекин заподозрил их в причастности к действиям, угрожающим национальной безопасности.

Посол КНР в Оттаве удивился, что некоторые представители канадских властей демонстрируют неуважение к китайскому законодательству и требуют немедленного освобождения Коврига и Спэйвора. При этом мало кто озаботился случаем с незаконным арестом Мэн Ваньчжоу. В таких заявлениях, подчеркнул Lu Shaye, проглядывается беспокойство только за своих граждан и пренебрежение к остальным.

"Складывается ощущение, что для некоторых людей только к гражданам Канады должны относиться в соответствии с принципами гуманизма и их свобода представляет ценность, в то же время китайцы этого не заслуживают", - отметил он.

Глава диппредставительства написал, что после задержания финансового директора Huawei Пекин потребовал освободить ее и обеспечить соблюдение законных прав своей гражданки. Однако Оттава в ответ на это заявила, что в стране существует независимая судебная система, канадские власти должны уважать закон и не имеют право вмешиваться в разбирательство.

Фото: Скриншот gizchina.com
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После ареста двух канадских граждан на территории КНР эти же люди призвали  немедленно освободить Коврига и Спэйвора, тем самым показали полное пренебрежение к китайским законам.

"Кажется, что для этих людей законы Канады или других западных стран являются законами и должны соблюдаться, в то время как законы Китая таковыми не являются и не стоит проявлять к ним уважение", - добавил Lu Shaye.

Дипломат раскритиковал нападки Канады и других западных странах на компанию Huawei, которую там обвиняют в шпионаже и проведении кибератак под контролем правительства КНР. Одновременно с этим на Западе игнорируют новости об американской программе PRISM, в рамках которой осуществляется тотальная слежка за людьми.  

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