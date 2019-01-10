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10.01.2019 16:39
Рубрика: Культура

Найден крупнейший клад медного века

Текст: Денис Передельский
Фото: Ruse Regional Museum of History Фото: Ruse Regional Museum of History
Фото: Ruse Regional Museum of History

Болгарские археологи обнаружили в городке Полковник-Таслаково самый большой в Европе клад медного века возрастом около 6500 лет.

Фото: Институт археологии РАН
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Как сообщает Archaeology in Bulgaria, речь идет о "сокровищах", представляющих большую научную ценность. Находка была сделана на востоке страны. Близ городка Полковник-Таслаково археологи случайно обнаружили 18 плоских медных топоров и четыре топора-молотка общей массой около 12 кг.

Возраст артефактов составляет примерно 6500 лет. Они были переданы в краеведческий музей города Силистра и уже выставлены на обозрение публики. Анализ показал, что инструменты эпохи энеолита были изготовлены из сплава с высоким содержанием меди, причем их отлили в формах.

По мнению ученых, инструменты были созданы в период от 4500 до 4200 гг. до н.э. На них нет следов практического применения.

Возможно, топоры использовались для обмена вместо денег или же являлись символом власти и высокого положения в обществе.

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