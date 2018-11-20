Антропологи изучили "швейцарские ножи" возрастом 170 тысяч лет

Международная группа ученых определила точный возраст каменных орудий, найденных в 1960-е годы на юге Китая.

Исследование опубликовано в журнале Nature, а коротко о нем рассказывается на сайте Университета Вашингтона (США).

Ученые изучили так называемые артефакты леваллуа, найденные в Китае в 60-70-е годы прошлого века. Речь идет о каменных орудиях, возраст которых первоначально был датирован в 50-240 тысяч лет, что не укладывалось в представления ученых.

Новое исследование позволило немного уточнить возрастные рамки. Установлено, что орудия были изготовлены 80-170 тысяч лет назад. Определить возраст помог анализ пород, в которых были найдены артефакты.

Открытие опровергает ранее популярную гипотезу о том, что на территорию современного Китая сложные инструменты принесли выходцы из Европы 30-40 тысяч лет назад.

Исследование показало, что более древние инструменты были изготовлены по сложной технологии. Они оказались настолько искусно сделаны, что исследователи назвали их доисторическими "швейцарскими ножами".

"Раньше считалось, что артефакты леваллуа пришли в Восточную Азию сравнительно недавно вместе с современными людьми, - говорит соавтор исследования антрополог Бен Марвик. - Наша работа показывает, что древние люди адаптировались к условиям независимо от географического положения и сами учились изготавливать сложные инструменты".