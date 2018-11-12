Новости

В Кремле рассказали об отношении к выборам в Донбассе 17:10
Китай разместит боевые лазеры в Тибете 17:05
Москва вошла в десятку лучших городов для жизни 16:53
Суд Петербурга оставил бывшего вице-мэра под стражей 16:39
Петербуржца осудили за гибель четырех человек в автокатастрофе 16:33
МЧС предупредило о резком похолодании и снеге в Крыму 16:30
Фанат "Игры престолов" зарубил соседа мечом 16:28
Путин расширил наказание за фиктивную прописку мигрантов 16:24
Древнейшее оружие указало на удивительную связь народов 16:20
Совет Думы определился с кандидатурами аудиторов Счетной палаты 16:18
В Петербурге поставили рекорд по кражам крышек канализационных люков 16:13
ФСБ на Кубани задержала украинского шпиона-таксиста 16:12
Эксперты посоветовали увеличить стоимость парковки в центре Москвы 16:10
Видео: Альпака стала звездой, прокатившись в такси 16:04
Еще одна мрачная американская антиутопия получит экранизацию 15:55
Под Самарой двое рабочих отравились газом на стройке 15:50
Глава немецкой партии ХСС Хорст Зеехофер подтвердил уход в отставку 15:22
Путин поручил не допустить роста тарифов на вывоз отходов 15:16
Роструд вернул россиянам 9,5 миллиарда рублей 15:16
К тушению завода в Рязани привлекли дополнительные силы и беспилотник 15:13
"Нед Старк" назвал единственного выжившего в финале "Игры престолов" 15:10
Путин поручил проанализировать рост фискальной нагрузки 15:08
Роскошный седан Kia появится в России в 2019 году 15:05
Археологи раскопали 900-летний дом времен Давида I Святого 15:00
На жителя Вологодчины завели дело за связь с 15-летней школьницей 14:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 12 по 18 ноября
Что не пропустить по ТВ на неделе с 12 по 18 ноября
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Экономисты дали на декабрь неутешительный прогноз для рубля
Экономисты дали на декабрь неутешительный прогноз для рубля
12.11.2018 16:20
Рубрика: Общество

Древнейшее оружие указало на удивительную связь народов

Текст: Денис Передельский
Фото: Wits University Фото: Wits University
Фото: Wits University

Команда исследователей из Франции, Швейцарии и ЮАР проанализировала тысячи древних каменных орудий, найденных в разных районах Южной Африки, и установила, что даже отдаленные племена были тесно связаны между собой.

Об исследовании рассказывается на сайте Университета Витватерсранда (ЮАР). Ученые изучили оружие и инструменты среднего каменного века, найденные на юге и западе современной Южной Африки.

Фото: AOC Consultants/The Edinburgh Reporter
Археологи раскопали 900-летний дом времен Давида I Святого
В Крыму нашли древний город Боспорского царства Манитра
Фото: Michal Pisz / University of Warsaw
Археологи сообщили о важном открытии в Румынии

Находки были сделаны при раскопках двух древних стоянок, расположенных на расстоянии около 300 километров друг от друга в разных климатических условиях.

Возраст артефактов составляет от 59 до 66 тысяч лет. Исследователи сравнили их и с удивлением констатировали, что они почти идентичны. Это говорит о тесных связях древних людей.

Они изготавливали инструменты по одной и той же методике и "типовому проекту". С течением времени изменялся материал и дизайн орудий. Однако идентичность не исчезла.

До сих пор считалось, что каждая доисторическая группа сама приспосабливалась к условиям жизни. А форма и материал орудий во многом зависели от окружающей среды и изменений климата.

"Похоже, не было синхронизации выбора формы орудий с изменениями окружающей среды, - говорит соавтор исследования доктор Катя Доуз. - Инструменты с разных стоянок совпадают почти идеально. Это первый случай, когда мы можем провести такую параллель на основе надежных наборов данных. Столь тесное взаимодействие уникально для среднего каменного века".

В датском болоте нашли богатый клад викингов IX века
В египетских гробницах найдены сотни необычных мумий
Общество Наука Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Столица
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле рассказали об отношении к выборам в Донбассе
Путин поручил проанализировать рост фискальной нагрузки
ФСБ на Кубани задержала украинского шпиона-таксиста
В ГИБДД опровергли введение штрафов за отсутствие зимней резины
В Рособоронэкспорте рассказали о росте спроса на российское оружие