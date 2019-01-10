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10.01.2019 19:29
Рубрика: Власть

Лукашевич обсудил в ОБСЕ недопуск наблюдателей РФ на выборы на Украине

Ситуацию с недопуском наблюдателей от России на президентские выборы на Украине озвучил в ОБСЕ постоянный представитель РФ при этой организации Александр Лукашевич. Он призвал председательствующую в организации Словакию обратить на это особое внимание.

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"Возмущены заявлением и письмом в БДИПЧ главы МИД Украины Павла Климкина о недопуске на президентские выборы на Украине наблюдателей из России, даже по линии БДИПЧ, - передает РИА Новости заявление российского полпреда на заседании постсовета ОБСЕ. - Это – беспрецедентно дискриминационный запрет, грубое нарушение основополагающих обязательств ОБСЕ, в частности пункта 8 Копенгагенского документа 1990 года. Ожидаем разъяснений на этот счет от директора Бюро Ингибьерг Гисладоттир. Просим действующего председателя ОБСЕ взять ситуацию на особый контроль".

Напомним, что ранее глава МИД Украины Павел Климкин объявил о том, что «МИД Украины не будет принимать заявки о регистрации российских наблюдателей на выборах президента».

Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Украина Международные организации ОБСЕ Отношения России и Украины
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