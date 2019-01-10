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Рубрика: Культура

Самые интересные концерты недели

Текст: Илья Чекинев
Группа "Мельница" даст в Москве три рождественских концерта, гитарист Виктор Зинчук сыграет в римско-католическом соборе, а в зале "Зарядье" выступит Венский хор мальчиков - старейший музыкальный коллектив Европы.

Кто играет: Группа "Мельница".

Что играет: Фолк-рок.

Почему идти: Ирландская арфа, пасторальная флейта и хрустальный голос Хелависы переносят стилистику кельтского фолка на почву русского рока. Традиционные рождественские выступления "Мельницы" в Доме музыки пройдут в трех залах, демонстрируя искусство Хелависы и Ко. во всех возможных ипостасях - электрическая программа, дуэты, соло и масштабное акустическое шоу. Слушать "живьем" три вечера подряд наш лучший фолк-роковый состав - волшебный праздник, который бывает лишь раз в году.

Где, когда, сколько: Московский международный дом музыки; 16 января (Театральный зал); 17 января (Камерный зал), 18 января (Светлановский зал); 1 000 - 8 000 руб.

Кто играет: Виктор Зинчук, при участии Дмитрия Лобанова и Марины Омельченко.

Что играет: Произведения И. С. Баха, Т. Арбо, Дж. Россини, Ф. Шуберта, М. К. Огинского, М. Глинки, В. Зинчука и др.

Почему идти: В наше время переработками классики в рок-ключе уже никого не удивишь, однако гитарист Виктор Зинчук выбрал для своего выступления удивительный зал, под сводами которого привычнее воспринимаются торжественные мессы. Электрификация Баха и Шуберта в римско-католическом соборе пройдет с участием титулярной органистки собора Марины Омельченко, а готическая атмосфера визуально усилит звуковые образы.

Где, когда, сколько: Римско-католический Кафедральный собор на Малой Грузинской; 12 января; 1 500 - 4 300 руб.

Кто играет: Венский хор мальчиков.

Что играет: Популярная классика, современные шлягеры, рождественские песни.

Почему идти: Ангельские дисканты и нарядные матроски, - все так же, как и 500 лет назад. Венский хор мальчиков - старейший музыкальный коллектив Европы - выступит в зале "Зарядье" в рамках Года музыки Россия-Австрия. Когда-то этим хором дирижировал сам Моцарт, сейчас место за пультом займет маэстро Маноло Каньин, но главное - восторг и умиление слушателей - останется неизменным.

Где, когда, сколько: КЗ "Зарядье"; 12 января; 400 - 4 000.

Кто играет: Барбара Фриттоли,  при участии Мзии Бахтуридзе (фортепиано).

Что играет: Произведения Г. Доницетти, Дж. Верди, П. Масканьи, Г. Берлиоза, Э.Сати и др.

Почему идти: Барбара Фриттоли, любимое сопрано Риккардо Мути, однажды уже пела в Москве - в "Реквиеме" Моцарта. Тогда критики обратили внимание на ее чрезвычайно благородное звукоизвлечение. Программа нынешнего концерта многообразна и довольно нетипична для амплуа Фриттоли: от духоподъемной молитвы "Ave Maria"  до развеселого вальса "Je te veux".

Где, когда, сколько: КЗ "Зарядье" (Малый зал); 19 января; 500 - 3 500 руб.

Кто играет: Александр Князев.

Что играет: И.С. Бах - "Искусство фуги".

Почему идти: В партитуре одного из самых главных шедевров Баха не указано, для какого инструмента он предназначен. Александр Князев, хорошо всем известный в трех амплуа - виолончелиста, пианиста и органиста - выбрал на сей раз последнее. Предельно экспрессивный подход Князева к музыке Баха наверняка даст о себе знать в громовых раскатах и тишайших органных шепотах; интерпретация, вполне достойная внимания.

Где, когда, сколько: Большой зал консерватории; 18 января; 300 - 2 200 руб.

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