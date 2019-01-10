МВД внесло поправки в порядок сдачи экзаменов на водительские права

Госавтоинспекция по-прежнему собирается сократить один из экзаменов на права. А именно тот, на котором выясняется - может ли кандидат на водительское удостоверение управлять автомобилем.

Увы, но именно на этом экзамене проваливается около 50 процентов кандидатов в водители.

10 января на портале проектов нормативных актов regulation.gov.ru был выложен доработанный проект постановления правительства о допуске к управлению транспортными средствами.

Проще говоря, этот документ рассказывает о том, как кандидаты в водители могут получить права. И, в частности - какие экзамены они должны будут для этого сдать.

Сейчас им приходится сдавать три экзамена. Первый из них - теория, которая проверяется в кабинете по электронным билетам с помощью компьютеров. Второй - навыки управления. Это испытание проходит на закрытой площадке или автодроме. Здесь кандидаты должны показать, что они умеют тронуться с места, развернуться, заехать в гараж, припарковаться и тронуться в горку.

Третий экзамен - умение управлять в городе в потоке машин. При этом еще требуется выполнять команды экзаменатора. Однако в новой редакции предусматривается полная отмена экзамена на проверку навыков управления автомобилем. Эти навыки предполагается проверять перед выездом на дорогу.

С одной стороны, все понятно: ГИБДД сокращает излишние функции. С другой стороны, становится непонятным, чем это обернется для водителей. Причем для тех, кто просто случайно окажется рядом с кандидатом, который сдает экзамен на права.

При этом, с одной стороны, для будущих водителей виден некий профицит: минус один экзамен. С другой стороны, непонятно, как на этот профицит отреагируют автошколы. Да, при получении лицензии, они обязаны показать, что у них есть и учебные классы, и закрытые площадки, а то и автодромы. То же самое им необходимо показать и сотрудникам ГИБДД, которые должны выдать заключение о том, что материальная база автошколы соответствует требованиям примерных учебных программ.

Однако не всегда автошколы эти требования соблюдают. В результате они направляют в ГИБДД сдавать экзамен неподготовленных водителей.

Конечно, прием экзаменов и обучение водителей - разные вещи. Однако чем меньше требований предъявляет ГИБДД, тем меньшим навыкам обучают в автошколе. Этот закон не написан на бумаге. Он просто давно и прочно сложился в мозгах тех, кто предоставляет эту услугу.

Так, по мнению президента Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяны Шутылевой, этот проект существенно ухудшит условия приема экзаменов на право управления транспортным средством.

По ее мнению, если сейчас при соблюдении определенных условий (наличие автоматизированных систем в классе и на автодроме) кандидату в водители засчитываются 2 экзамена, сданных в автошколе как государственные, и остается сдать только город, то проектом такая возможность полностью исключается.

Исключается и возможность сдачи экзамена на автоматизированных автодромах. Это единственная цифровая технология в отрасли подготовки и приема экзаменов у кандидатов в водители, обеспечивающая на сегодняшний день 100-процентную объективность приема экзамена и уникальную пропускную способность. Отмена применения таких технологий идет вразрез со взятым правительством курсом на цифровизацию экономики.

Для получения водительского удостоверения потребуется сдавать только два экзамена. Но непонятно, сколько раз их придется сдавать

Сейчас практический экзамен поделен на 2 этапа - площадка и город. Сдав площадку, кандидат в водители досдает только город.

Теперь же надо будет проходить все по кругу. Даже если у кандидата отлично получается выполнять элементы навыков управления, он при пересдаче будет снова и снова сдавать эти навыки. И это, безусловно, повлечет существенное увеличение времени работы экзаменатора.

Проектом отменяются требования к автодромам, автоматизированным автодромам и закрытым площадкам для сдачи практического экзамена всех категорий и подкатегорий, за исключением мотоциклов.

Существующие ныне требования по покрытию, по освещенности, по наличию ограждений и прочие - все, что обеспечивало безопасные условия приема экзамена - будут отменены. Появятся некие территории, на которых тоже можно принимать первую часть экзамена. Таким образом, права кандидатов в водители не защищены ничем. Если экзаменатор предложит выполнить разворот, параллельную парковку или заезд в бокс в темноте, на льду, в глубоком снегу - возразить будет нечего. Требования не установлены. Но тогда возникает вопрос о нарушении прав кандидатов в водители. При таком подходе в разы увеличиваются риски возникновений коррупционной составляющей.