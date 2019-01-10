Названа причина развода богатейшего человека в мире

Миллиардер и основатель Amazon Джефф Безос расстается с законной супругой Маккензи Таттл из-за другой женщины - бывшей телеведущей Лорен Санчез. Семейная пара расходится после 25 лет совместной жизни. Они воспитывают четырех детей - троих родных сыновей и приемную дочь.

Как передает таблоид The Mirror, прошлой осенью Санчез сама поставила точку в 12-летнем браке с представителем киноиндустрии Патриком Уайтселлом. Источники издания утверждают, что после этого Джефф и Лорен проводили вместе достаточно много времени, особенно в последние месяцы.

Между тем Маккензи Таттл после развода со своим мужем может стать самой богатой женщиной в мире. По некоторым оценкам, состояние Джеффа Безоса составляет более 137 миллиардов долларов. Женщина может получить около половины указанной суммы.