Жена главы Amazon может стать богатейшей женщиной мира после развода

Маккензи Безос, жена владельца американской компании Amazon Джеффа Безоса, может получить порядка 69 миллиардов долларов после развода.

Как сообщает информационное агентство Bloomberg, это состояние сделает ее самой богатой женщиной мира. С первого места Маккензи может потеснить внучку основателя косметического гиганта Loreal Франсуазу Беттенкур Майерс, которая является обладательницей 45,6 миллиарда долларов.

Состояние Безоса, по разным данным, составляет от 137 до 150 миллиардов долларов. Сам миллиардер, владеющий 16-процентной долей компании, а также представители Amazon, пока не комментируют раздел имущества.

По словам нью-йоркских юристов, в случае отсутствия юридических договоренностей, предполагающих определенные условия раздела, состояние будет просто поделено пополам.

О разводе накануне в своем Twitter сообщил сам Безос. "Мы решили развестись и продолжить жить, оставшись друзьями", - говорится в посте. Вместе они прожили 25 лет.