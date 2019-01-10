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10.01.2019,  
17:54
Текст:  Антон Валагин

Падение российского спутника сняли на видео

В Сети появилось видео российского военного спутника, сгорающего в плотных слоях атмосферы над Новой Зеландией. Местные жители приняли его за метеорит.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
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Напомним, 5 января Космические войска ВКС России планово свели с орбиты космический аппарат системы предупреждения о ракетном нападении "Космос-2430". Выработавший свой ресурс аппарат сгорел в верхних слоях атмосферы на высоте 100 километров.

Погибший спутник был запущен в 2007 году, входил в советскую систему предупреждения о ракетном нападении "Око" и наблюдал за территорией США через инфракрасный телескоп, чтобы засечь запуски баллистических ракет. К 2012 году "Космос" выработал свой ресурс и был выведен из состава орбитальной группировки. На смену советским спутникам приходят аппараты нового поколения Единой космической системы. Предупреждение о ракетном нападении - лишь одна из ее задач.

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