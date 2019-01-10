Зачем ВКС России уничтожили спутник системы ПРО

ВКС России планово свели с орбиты космический аппарат "Космос-2430" системы предупреждения о ракетном нападении "Око". Спутник сгорел в верхних слоях атмосферы над Атлантическим океаном.

- Дежурные силы Космических войск ВКС РФ контролировали схождение аппарата с орбиты на всех участках его траектории, - рассказали ТАСС в Минобороны России. Там отметили, что спутник был выведен из состава орбитальной группировки еще в 2012 году.

"Космос-2430"- последний из серии советских спутников системы "Око", предназначенных для фиксации запусков баллистических ракет с территории США. Для этого аппарат снабжен инфракрасным телескопом с зеркалом метрового диаметра. Питание "Космос" получал от солнечных батарей, срок службы спутника пять лет.

Погибший в январе 2018-го спутник был запущен 12 лет назад и отработал положенный срок. Сейчас аппараты системы "Око" сменили на орбите спутники нового поколения Единой космической системы. Предупреждение о ракетном нападении - лишь одна из ее задач.