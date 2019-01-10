Парагвай объявил о разрыве дипотношений с Венесуэлой

Парагвай разрывает дипломатические отношения с Венесуэлой. Об этом говорится на официальном сайте правительства страны.

Реакция парагвайских властей последовала после инаугурации Николаса Мадуро на пост президента Боливарианской республики.

В ближайшее время будет закрыто посольство Парагвая в Каракасе, сотрудники дипмиссии с семьями вернутся на родину.

Напомним, что Николас Мадуро сегодня официально вступил в должность президента страны после победы на выборах, которые состоялись в мае прошлого года. Политику предстоит руководить государством как минимум до 2025 года.