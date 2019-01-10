Николас Мадуро вступил в должность президента Венесуэлы

Николас Мадуро официально вступил в должность президента Венесуэлы после победы на выборах, которые состоялись в мае прошлого года. Политику предстоит руководить страной как минимум до 2025 года.

Венесуэльский лидер в ходе церемонии инаугурации произнес текст присяги, сообщает ТАСС. Поздравить Мадуро приехали главы Боливии, Кубы, Никарагуа, Сальвадора и Южной Осетии. Россию на торжествах представлял заместитель председателя Совета Федерации Ильяс Умаханов.

Мадуро занимает свой пост на фоне ожесточенной критики в свой адрес со стороны Запада.