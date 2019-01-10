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10.01.2019 23:45
Рубрика: В мире

Пилоты разбившегося французского истребителя Mirage погибли

Оба пилота разбившегося во Франции истребителя Mirage 2000D - капитан Батист Ширье и лейтенант Одри Мишлон - скончались. Их гибель подтвердило министерство обороны страны, передает РИА Новости.

Накануне на востоке страны были найдены обломки самолета и парашют одного из пропавших без вести летчиков.

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Напомним, двухместный учебно-боевой истребитель взлетел с авиабазы Нанси-Очи в среду, 10 января, и пропал с экранов радаров в 11 часов по местному времени, когда пролетал над горным массивом Юра.

Министр обороны Франции Флоранс Парли выразила соболезнования семьям погибших. Власти выясняют обстоятельства и причины ЧП.

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