Пилоты разбившегося французского истребителя Mirage погибли

Оба пилота разбившегося во Франции истребителя Mirage 2000D - капитан Батист Ширье и лейтенант Одри Мишлон - скончались. Их гибель подтвердило министерство обороны страны, передает РИА Новости.

Накануне на востоке страны были найдены обломки самолета и парашют одного из пропавших без вести летчиков.

Напомним, двухместный учебно-боевой истребитель взлетел с авиабазы Нанси-Очи в среду, 10 января, и пропал с экранов радаров в 11 часов по местному времени, когда пролетал над горным массивом Юра.

Министр обороны Франции Флоранс Парли выразила соболезнования семьям погибших. Власти выясняют обстоятельства и причины ЧП.