Порошенко уличили в незаконном присвоении Филарету звания героя Украины

Президента Украины Петра Порошенко обвинили в незаконном присвоении звания "Героя Украины" патриарху Филарету, в миру - Михаилу Денисенко, который несет ответственность за раскол в украинском православии.

Указ руководителя украинского государства был противоправным, передает портал strana.ua со ссылкой на слова бывшего начальника Главного следственного управления СБУ Василия Вовка.

В соотвествии с уставом, который определяет присвоение геройского звания, президент страны не наделен правом самостоятельно принимать решение о награждении. Кроме того, украинский лидер должен получить представление соответствующих органов и наградной лист установленного образца.

"Выдвижение кандидатуры к присвоению звания Герой Украины осуществляется по месту работы лица", - приводит издание выдержки из документа.

Напомним, что накануне президент Петр Порошенко присвоил Филарету звание "Героя Украины" за "выдающуюся историческую роль в становлении независимой Православной церкви Украины". Как утверждает официальный Киев, деятельность патриарха якобы направлена на возрождение духовности украинского народа и подъем авторитета православия.