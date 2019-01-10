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10.01.2019 21:33
Рубрика: В мире

Прототип стены Трампа не выстоял против обычной пилы

Текст: Александр Ленин

Образец стены, которую президент США Дональд Трамп планирует установить на американо-мексиканской границе, распилили обычной пилой.

Фото: Carlos Barria/Pool Photo via AP
В обращении к нации Трамп заявил о кризисе на границе с Мексикой

Эксперты пришли к неутешительному выводу: прототип заграждения не отвечает заявленным требованиям и вряд ли выдержит натиск нелегальных мигрантов, передает телеканал NBC News.

Эксперимент проводили сотрудники департамента внутренней безопасности США, которые пытались сломать стену подручными средствами. Созданная из металла конструкция действительно не выдержала.

СМИ опубликовали фото. На снимке изображено отверстие больших размеров, сделанное в стене американскими пограничниками.

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