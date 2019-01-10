Впервые за много лет оперная и балетная труппа Национальной оперы "Эстония" выступает на исторической сцене Большого театра. 12 января солисты этих двух театров соединятся в оперном гала-концерте солистов под управлением дирижера Велло Пяхна. Директор эстонской Национальной оперы Айвар Мяэ рассказал о гастрольной стратегии, вспомнив прочные культурные связи двух стран и Георга Отса, которому в следующем году исполнилось бы 100 лет.

Долго готовились к этим историческим гастролям в Большом театре?

Айвар Мяэ: Все началось с нашей встречи с Михаилом Швыдким, с которым я знаком с 2003 года, в моем кабинете в эстонской Национальной опере. У меня именно тогда возникла идея выступить в Большом театре. Мы тут же стали звонить генеральному директору Большого театра Владимиру Георгиевичу Урину и получили от него согласие. Все происходило очень динамично: процесс подготовки занял всего полтора года. Для нас было важным и то, чтобы гастроли в России совпали с годом 100-летия независимости Эстонии. Мы начали с выступлений в Петербурге в 2017-м, где показали оперу "Ринальдо" Генделя и балет "Кратт" Тубина, а завершаем свои российские гастроли в Москве.

По каком принципу вы выбирали гастрольные спектакли?

Айвар Мяэ: С этим было непросто. Одно дело - художественная сторона вопроса. Разумеется, нашей задачей было показать самое лучшее, что мы имеем. Но наша сцена по сравнению с могучими размерами сцены в Большом театре - кукольная: портал в Москве - 22 метра, у нас - десять. Оперный театр в Таллине в прошлом был драматическим, его сцена была перестроена для нужд оперы, но все равно осталась небольшой. Словом, надо было найти спектакли с оптимальным сочетанием художественных и технических аспектов. В результате решили привезти два балета - "Белоснежка и семь гномов" Тибора Кочака в хореографии венгра Дьюлы Харангозо и "Модильяни" Тауна Айнтса в хореографии эстонца Тоомаса Эдура, художественного руководителя нашего Национального балета.

Вы привозите и "Тоску" Пуччини в театр, где когда-то пели Галина Вишневская, Маквала Касрашвили, Тамара Милашкина.

Айвар Мяэ: Скажу так: мы знаем, кто пел на этой прославленной сцене. И мы понимаем, как мы поем, и мы хотим показать, в каком состоянии сейчас находимся. Конечно, можно пригласить лучших певцов мира, посулив большие гонорары для Большого театра, но это уже не будет Эстонская опера. На гастролях выступят наши солисты. Даже канадский тенор Люк Роберт, который исполнит партию Каварадосси, живет в Эстонии и работает в нашем театре. "Тоску" поставил литовский режиссер Раймундас Банионис, который специально приедет в Москву. И в завершение гастролей пройдет гала-концерт, в котором примут участие эстонские и русские солисты. Мы работаем в Большом в три смены, круглосуточно. Логистика очень трудная, но думаю, что справимся.

Таких масштабных гастролей не было давно?

Айвар Мяэ: Думаю, что 90% музыкантов не были в Москве лет тридцать. Знаю, как изменилась за это время Москва. Как, впрочем, и Эстония тоже стала другой страной. Когда оркестранты оказались в оркестровой яме на исторической сцене Мариинского театра, наша первая флейта - японка - посмотрела в зал и заплакала, сказав, что никогда не верила, что будет играть в Мариинском. Подобные чувства владеют нашими артистами и в Большом театре.

Ваш визит в Москву, в главный театр страны, происходит в это не самое спокойное в международном отношении время. Опера продолжает выступать в роли лучшего дипломата?

Айвар Мяэ: Абсолютно так. Еще когда мы обсуждали эти гастроли с Уриным и Швыдким, говорили о том, что культура всегда поддерживала связи на своем уровне, которые не прекратятся никогда, какие бы удары не раздавались сверху. Это было, есть и будет. Мы знаем друг друга долгие годы. Это же не новое знакомство, а старое. И таких знакомств у Эстонии с Россией - тысячи.

Совсем скоро в Национальной опере "Эстония" пройдет премьера "Царской невесты" Римского-Корсакова. Тоже хороший политический шаг.

Айвар Мяэ: Никакой политики - мы занимаемся музыкой. Я подумал, что публика должна знать еще что-то кроме "Евгения Онегина". Но русскую оперу мы регулярно исполняем. Была и "Любовь к трем апельсинам" Прокофьева. "Царская невеста" имела большой успех у публики во время концертного исполнения. Ее ставит Юрий Александров.

Следующий год - год столетия выдающегося баритона Георга Отса, который в свое время тоже вольно или невольно выполнял культурно-дипломатическую миссию. В чем заключался феномен Георга Отса?

Айвар Мяэ: Георг Отс пел все: и оперу, и оперетту, и песни, которых было сотни. Конечно, если бы тогда были нормальные связи с другими оперными театрами мира, он бы, наверное, не остался в Эстонии. Георг Отс был очень хорошим примером для общества. В этом была и политическая составляющая. Он был самым знаменитым иностранцем, которого знала и Москва. И голос был необыкновенный. Но не каждый певец с хорошим голосом - личность. Кроме голоса требуется и интеллигентность, и харизма. Такие певцы рождаются раз в век, как и в случае с Марией Каллас.

Кстати

По словам Айвара Мяэ, Дмитрий Бертман поставит в 2020 году спектакль "Георг Отс", премьера которого состоится на оперном фестивале в Сааремаа, после чего спектакль отправится и по городам России.

Гастрольная афиша

Спектакли Национальной оперы "Эстония" на исторической сцене Большого театра

"Белоснежка и семь гномов" - 9 января

"Модильяни - проклятый художник" - 10 января

"Тоска" Пуччини - 11 января

Гала-концерт солистов оперной труппы Национальной оперы "Эстония" и оперной труппы Большого театра - 12 января, начало в 18.00

Справка "РГ"

В 1906 году актеры и режиссеры Пауль Пинна и Теодор Альтерман создали при обществе "Эстония" профессиональный театр "Эстония", а в 1908 году был основан Эстонский театр "Эстония". В 1907-м была поставлена первая оперетта "Мадемуазель Нитуш" Эрве. Первой оперой стала опера Конрадина Крёйцера "Ночной лагерь в Гранаде". В 1911 году впервые поставили эстонскую оперетту "Иванова ночь" Адальберта Виркхауса. Здание театра построено в 1913 году по проекту финских архитекторов Армаса Линдгрена и Виви Лённ. С 1918 по 1949 г. театр функционировал и как драматический. Здание, разрушенное во время Второй мировой войны, восстановлено во второй половине 1940-х по проекту архитекторов Алара Котли и Эдгара Куузика. Вместительность зала - 800 мест. Национальная опера "Эстония" получила свое нынешнее название лишь в 1998 году. Среди главных дирижеров были Неэме Ярви (1963-1975) и Эри Клас (1975-1994). По словам директора Айвара Мяэ, в год театр дает на главной сцене 270 спектаклей: треть из них - балеты, треть - оперы, треть - оперетты. Разброс цен на билеты от 20 до 44 евро, но на сайте бывают и билеты со скидкой от 10 евро.