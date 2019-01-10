Тушинский тоннель в Москве открыли после аварии

Уже к 16 часам всю воду из тоннеля убрали. Зато там остался песок и ил примерно на 150 "КамАЗов". Изначально власти рассчитывали, что движение можно будет открыть только к утру пятницы. ГИБДД и ЦОДД даже разработали временную схему, чтобы пропустить потоки в сторону Красногорска по встречной полосе.

В течение часа тоннель удалось полностью промыть. Первоначально было решено пустить по нему общественный транспорт, а потом - и личный.

Напомним, что авария произошла около 10:00. Вода из шлюза канала имени Москвы размыла склон тоннеля и начала заливать Волоколамское шоссе. Чтобы слить воду из шлюза и осушить тоннель ушло около шести часов.