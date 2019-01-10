Собянин: Устранить последствия ЧП в Тушинском тоннеле планируется к утру пятницы

Все последствия ЧП в Тушинском тоннеле в Москве планируется устранить к утру пятницы. Об этом сегодня заявил мэр Сергей Собянин.

Для начала уровень воды в Канале имени Москвы будет понижен, чтобы осушить тоннель. На это может уйти около шести часов, заявил журналистам заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Быстрее сбрасывать воду нельзя, это может нарушить целостность дамбы", - подчеркнул Бирюков. Воду постепенно убирают из восьмого шлюза, который находится прямо над Тушинским тоннелем. В общей сложности гидротехникам предстоит сбросить более 300 тысяч кубометров воды.

Движение общественного транспорта на Волоколамском шоссе удалось частично восстановить: людей перевозят от метро "Сокол" до въезда в тоннель.

Ранее "РГ" сообщала, что тоннель начало затапливать около 10 часов утра. По предварительным данным, в районе восьмого шлюза размыло дамбу, и вода начала заливать Волоколамское шоссе. Для ликвидации последствий ЧП создан оперативный штаб, задействованы специалисты "Мосводостока", "Мосводоканала", "Гормоста" и других специализированных организаций. На случай непредвиденных ситуаций создан резерв из 100 спецмашин.