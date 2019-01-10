Власти Москвы создали штаб по ЧП в Тушинском тоннеле

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе создан оперативный штаб по ликвидации последствий ЧП в Тушинском тоннеле.
Штаб возглавил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "На месте происшествия работают все городские службы", - заявил он журналистам.
К Тушинскому тоннелю для координации работы прибыли начальник городского управления ГИБДД Виктор Коваленко и глава Центра организации дорожного движения Вадим Юрьев. Уже опубликованы первые видеокадры, по которым можно оценить масштаб аварии.
Ранее "РГ" сообщала, что в связи с провалом грунта в районе восьмого шлюза канала имени Москвы тоннель полностью перекрыли. Автомобилистам рекомендуют объезжать проблемный участок по Ленинградскому шоссе.
Так Тушинский тоннель выглядит сейчас. На месте все городские службы. Также там находятся Глава ГИБДД Москвы В.Коваленко и руководитель ЦОДД В.Юрьев. pic.twitter.com/Dgqf2DK9II— ЦОДД (@gucodd) 10 января 2019 г.