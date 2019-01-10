Власти Москвы создали штаб по ЧП в Тушинском тоннеле

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе создан оперативный штаб по ликвидации последствий ЧП в Тушинском тоннеле.

Штаб возглавил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "На месте происшествия работают все городские службы", - заявил он журналистам.

К Тушинскому тоннелю для координации работы прибыли начальник городского управления ГИБДД Виктор Коваленко и глава Центра организации дорожного движения Вадим Юрьев. Уже опубликованы первые видеокадры, по которым можно оценить масштаб аварии.

Ранее "РГ" сообщала, что в связи с провалом грунта в районе восьмого шлюза канала имени Москвы тоннель полностью перекрыли. Автомобилистам рекомендуют объезжать проблемный участок по Ленинградскому шоссе.