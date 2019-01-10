Тушинский тоннель в Москве полностью перекрыт после ЧП на шлюзе

Специальные службы Москвы полностью перекрыли движение по Тушинскому тоннелю на северо-западе мегаполиса.

Как сообщили в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения, автомобилистов просят объезжать сооружение по Ленинградскому шоссе. Движение на северо-западе сильно затруднено.

Судя по кадрам с видеокамер, въезды в тоннель закрыли пожарные и полиция. Из-за перекрытия остановились троллейбусы.

Ранее "РГ" сообщала, что из-за провала грунта в районе шлюза № 8 на канале имени Москвы в тоннеле скопилась вода. Также поступали сообщения о подтоплении подземного перехода в районе улицы Свободы.

Справка "РГ"



Тушинский тоннель был построен в 1937 под каналом Москва - Волга (ныне - Канал имени Москвы). Сооружение расположено рядом со шлюзом № 8. Тоннель берет на себя значительный поток транспорта на северо-западе мегаполиса.