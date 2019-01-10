В центре Москвы восемь участков земли переданы метро

Восемь земельных участков в центре Москвы переданы метрополитену, сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста. Такое решение приняла градостроительно-земельная комиссия.

Все эти земли находятся на Семеновской набережной. Там будет строиться станция "Рубцовская" Большой кольцевой линии. Участки нужны метрополитену, чтобы переложить находящиеся на них водопроводы, канализацию и теплосети.

Освобождение территории - типичный процесс при строительстве капитальных объектов. В данном случае участки предоставлены метро в аренду на 11 месяцев 28 дней без проведения торгов.