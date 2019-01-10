В московском метро пьяный пассажир упал под поезд и выжил

Пьяный пассажир московского метро упал с платформы под прибывающий состав и остался жив.

Как рассказал корреспонденту "РГ" начальник пресс-службы УВД на метрополитене Алексей Мышляев, инцидент произошел на станции "Арбатская" на "синей" ветке. Около 18:20 под поезд по неосторожности упал 37-летний мужчина из Набережных Челнов. Мужчина попал в желоб между рельсами, и это его спасло. Прибывшие врачи нашли у него только ушибы и растяжения.

Выяснилось, что пассажир незадолго до происшествия выпил 3 литра пива, расстроившись из-за потерянных документов.

Инцидент серьезно не отразился на работе линии, движение идет в привычном ритме.