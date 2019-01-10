Власти Подмосковья намерены вернуть похищенные 14 млрд рублей

Московская область намерена взыскать с экс-министра финансов Алексея Кузнецова, на днях экстрадированного в Россию из Франции, 14 миллиардов рублей ущерба, причиненного региону при его участии в 2004-2007 годах.

- Выдача Алексея Кузнецова Российской Федерации означает, что предварительное следствие, которое длится уже 8 лет, наконец, завершится и материалы будут направлены в суд для вынесения приговора. Действиями Кузнецова и его сообщников нанесен ущерб в размере более 14 миллиардов рублей: свыше 8 миллиардов потеряли областные акционерные общества и 3,8 миллиарда рублей - региональный бюджет. После вынесения приговора область сможет взыскать ущерб, - заявил исполняющий обязанности министра имущественных отношений Подмосковья Алексей Вьюрков.

Бывший министр финансов Алексей Кузнецов вместе со своим заместителем Валерием Носовым и супругой Жанной Булах брали кредиты в банках на ОАО "Мособлтрастинвест", единственным акционером которого было областное правительство, и переводили деньги в офшоры. Многомиллиардный долг перед банками гасился из областного бюджета. Кузнецову предъявили обвинения в десяти эпизодах мошенничества, трех эпизодах растраты и девяти эпизодах легализации имущества, приобретенного в результате совершенных преступлений.